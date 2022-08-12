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Прокуратура подтвердила отсутствие пострадавших при обрушении дома в Омске

Прокуратура подтвердила отсутствие пострадавших при обрушении дома в Омске

Вчера, 17:48
Фото: Город55
В доме на улице 20 Партсъезда, 53 рухнула стена с первого по пятый этаж.

В прокуратуре Омской области сообщили, что пострадавших в ЧП нет.

«Подтверждается предварительная информация об отсутствии пострадавших», — уточнили в ведомстве.

По данным МЧС, из дома эвакуировали 40 человек.

Напомним, обрушение стены случилось около 16:30. Момент попал на видео: видно, как внезапно поползла кирпичная кладка, а затем в один момент стена «сложилась». Дом давно известен как проблемный: с апреля 2021 года там произошло уже два обвала, а в июле прорвало трубы, что могло еще ухудшить прочность конструкций.

Несмотря на два предыдущих ЧП, дом не признали аварийным. Этот вопрос только решался в суде,  жильцам предлагали подать заявление на ремонт за счет средств из резервного фонда региона

#Екатерина Чаплинская#Обрушение дома в Омске
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