Прокуратура подтвердила отсутствие пострадавших при обрушении дома в Омске

В прокуратуре Омской области сообщили, что пострадавших в ЧП нет.
«Подтверждается предварительная информация об отсутствии пострадавших», — уточнили в ведомстве.
По данным МЧС, из дома эвакуировали 40 человек.
Напомним, обрушение стены случилось около 16:30. Момент попал на видео: видно, как внезапно поползла кирпичная кладка, а затем в один момент стена «сложилась». Дом давно известен как проблемный: с апреля 2021 года там произошло уже два обвала, а в июле прорвало трубы, что могло еще ухудшить прочность конструкций.
Несмотря на два предыдущих ЧП, дом не признали аварийным. Этот вопрос только решался в суде, жильцам предлагали подать заявление на ремонт за счет средств из резервного фонда региона