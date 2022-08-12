Прокуратура подтвердила отсутствие пострадавших при обрушении дома в Омске

Напомним, обрушение стены случилось около 16:30. Момент попал на видео: видно, как внезапно поползла кирпичная кладка, а затем в один момент стена «сложилась». Дом давно известен как проблемный: с апреля 2021 года там произошло уже два обвала, а в июле прорвало трубы, что могло еще ухудшить прочность конструкций.