Житель Омской области убил школьного друга за то, что тот учил его жизни

В поселке Черлак ранее неоднократно судимый мужчина убил своего одноклассника, сообщает СУ СКР по Омской области. Ранее о преступлении уже сообщалось, сейчас стали известны подробности.
По версии следствия, вечером 9 августа 50-летний мужчина пришел в гости к своему школьному другу. Мужчины выпивали, произошла ссора. Гостю не понравилось, что товарищ учил его жизни, и он жестоко избил его.
Избитый мужчина скончался на месте от тяжелых травм. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый уже задержан. Известно, что это не первый такой случай в жизни мужчины: ранее он уже был судим, в том числе за причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть человека, а также за кражи.