Житель Омской области убил школьного друга за то, что тот учил его жизни

Избитый мужчина скончался на месте от тяжелых травм. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый уже задержан. Известно, что это не первый такой случай в жизни мужчины: ранее он уже был судим, в том числе за причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть человека, а также за кражи.