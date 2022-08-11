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Житель Омской области убил школьного друга за то, что тот учил его жизни

Сегодня, 12:35
Фото: 1MI
Мужчина пришел в гости к однокласснику и избил его до смерти.

В поселке Черлак ранее неоднократно судимый мужчина убил своего одноклассника, сообщает СУ СКР по Омской области. Ранее о преступлении уже сообщалось, сейчас стали известны подробности.

По версии следствия, вечером 9 августа 50-летний мужчина пришел в гости к своему школьному другу. Мужчины выпивали, произошла ссора. Гостю не понравилось, что товарищ учил его жизни, и он жестоко избил его.

Избитый мужчина скончался на месте от тяжелых травм. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый уже задержан. Известно, что это не первый такой случай в жизни мужчины: ранее он уже был судим, в том числе за причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть человека, а также за кражи.

#Екатерина Чаплинская#Происшествия#Новости#Уголовное дело#Следственный комитет
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