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В Омской области ссора двух приятелей закончилась телесными повреждениями со смертью

Сегодня, 09:16
По данным силовиков, возбуждено уголовное дело.

В Черлакском районе Омской области полицейские и следователи регионального СК разбираются во всех обстоятельствах гибели 44-летнего мужчины. 

«Установлено, что потерпевший умер от множественных телесных повреждений», – пояснили Городу55 в УМВД по Омской области. 

В качестве подозреваемого по этому делу задержан ранее неоднократно судимый 50-летний приятель погибшего. По версии следствия, накануне мужчины сильно поссорились и словесная перепалка быстро переросла в драку. 

В данный момент по факту этого инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть». Сейчас силовики выясняют, что же стало причиной ссоры. 

#Василий Попов#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омская область#Полиция#Уголовное дело#Драка#Криминал
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