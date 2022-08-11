В Омской области ссора двух приятелей закончилась телесными повреждениями со смертью

В Черлакском районе Омской области полицейские и следователи регионального СК разбираются во всех обстоятельствах гибели 44-летнего мужчины.
«Установлено, что потерпевший умер от множественных телесных повреждений», – пояснили Городу55 в УМВД по Омской области.
В качестве подозреваемого по этому делу задержан ранее неоднократно судимый 50-летний приятель погибшего. По версии следствия, накануне мужчины сильно поссорились и словесная перепалка быстро переросла в драку.
В данный момент по факту этого инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть». Сейчас силовики выясняют, что же стало причиной ссоры.