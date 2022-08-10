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Прокуратура заинтересовалась ремонтом ФАПа по нацпроекту в Омской области

Прокуратура заинтересовалась ремонтом ФАПа по нацпроекту в Омской области

Сегодня, 12:41
Фото: 1MI
Отремонтированный фельдшерско-акушерский пункт должны сдать 30 сентября. Сейчас он готов лишь на 20%.

Калачинский межрайонный прокурор Омской области Сергей Тарасович вынес предостережению подрядчику, который выиграл госконтракт на капитальный ремонт ФАПа в селе Орловка по нацпроекту «Здравоохранение».

По контракту подрядчик должен капитально отремонтировать помещение, в том числе заменить окна и двери, электропроводку и сети водоснабжения. Срок работ — до 30 сентября 2022 года. При этом на момент выезда прокурора готовность объекта не превышала 20%, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, ранее в Калачинске уголовным делом обернулось благоустройства парка «Калач на Оми». Фигурантом стал подрядчик - ООО «ЗавГор», который, по данным прокуратуры, серьезно сэкономил в ходе работ на 92 млн рублей.

#Екатерина Чаплинская#Общество#Новости#Прокуратура Омской области
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