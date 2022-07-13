Благоустройство парка «Калач на Оми» обернулось уголовным делом

Вдобавок к этому в работе использовались пиломатериалы хвойных пород более низкого качества, чем было предусмотрено в документах. Это, по мнению прокуроров, нанесло бюджету ущерб на сумму 265 тыс рублей. А монтаж каркаса смотровой башни в парке осуществлен с отступлениями от проектных чертежей, в том числе в части прочности соединений, что делает постройку опасной для жителей.