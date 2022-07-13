Благоустройство парка «Калач на Оми» обернулось уголовным делом

В отношении подрядчика по благоустройству парка «Калач на Оми» — ООО «ЗавГор» — завели уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
В 2021 году администрация Калачинского района заключила с омской фирмой контракт на благоустройство парка. Работы оценили в 92 млн рублей.
Заказчик контролировал выполнение работ, и после их окончания представители районной администрации подписали акт приемки работ без каких-либо замечаний. Однако спустя время стали выявляться недочеты. Например, асфальт на площади 2.7 тыс кв. м на сумму 1.6 млн рублей не соответствовал нормам, а в некоторых местах асфальт вовсе не уложили, хотя эти работы оплатили как выполненные.
Вдобавок к этому в работе использовались пиломатериалы хвойных пород более низкого качества, чем было предусмотрено в документах. Это, по мнению прокуроров, нанесло бюджету ущерб на сумму 265 тыс рублей. А монтаж каркаса смотровой башни в парке осуществлен с отступлениями от проектных чертежей, в том числе в части прочности соединений, что делает постройку опасной для жителей.
Это не все нарушения, которые нашли во время прокурорской проверки. Собственную проверку также проводили УФСБ России по Омской области и следственные органы УМВД России по Омской области. Главе муниципального района внесли предостережение о недопустимости нарушения требований, обеспечивающих безопасную эксплуатацию парка для посетителей.
А вот в отношении ООО «ЗавГор» завели уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Проводятся следственные действия, Ход расследования уголовного дела, а также установление всех обстоятельств ненадлежащего осуществления работ и их оплаты из средств бюджета находится на контроле прокуратуры, добавили в пресс-службе ведомства.
Напомним, благоустройство парка в сельской местности должно было стать образцово-показательным. Там собирались сделать «микро-острова» в виде деревянных кувшинок, систему пирсов с прокатом лодок, смотровые площадки и амфитеатр. Итоги проведенных работ этой весной крайне разочаровали местных жителей.
Ранее Город55 разбирался, почему омская фирма «ЗавГор» с множеством нарушений контрактов раз за разом получает новые крупные контракты на благоустройство Омска и области. Подробнее об этом можно прочитать в материале ниже.