Город55
ГлавноеВсе новости
Благоустройство парка «Калач на Оми» обернулось уголовным делом

Благоустройство парка «Калач на Оми» обернулось уголовным делом

Сегодня, 13:38
Фото: эскиз проекта

Омскую фирму «ЗавГор» заподозрили в мошенничестве после ремонта парка в Калачинске

Компания несколько раз нарушила условия контракта, но все равно получила полную сумму по договору.

В отношении подрядчика по благоустройству парка «Калач на Оми» — ООО «ЗавГор» — завели уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В 2021 году администрация Калачинского района заключила с омской фирмой контракт на благоустройство парка. Работы оценили в 92 млн рублей.

Заказчик контролировал выполнение работ, и после их окончания представители районной администрации подписали акт приемки работ без каких-либо замечаний. Однако спустя время стали выявляться недочеты. Например, асфальт на площади 2.7 тыс кв. м на сумму 1.6 млн рублей не соответствовал нормам, а в некоторых местах асфальт вовсе не уложили, хотя эти работы оплатили как выполненные.

Вдобавок к этому в работе использовались пиломатериалы  хвойных пород более низкого качества, чем было предусмотрено в документах. Это, по мнению прокуроров, нанесло бюджету ущерб на сумму 265 тыс рублей. А монтаж каркаса смотровой башни в парке осуществлен с отступлениями от проектных чертежей, в том числе в части прочности соединений, что делает постройку опасной для жителей.

Это не все нарушения, которые нашли во время прокурорской проверки. Собственную проверку также проводили УФСБ России по Омской области и следственные органы УМВД России по Омской области. Главе муниципального района внесли предостережение о недопустимости нарушения требований, обеспечивающих безопасную эксплуатацию парка для посетителей.

А вот в отношении ООО «ЗавГор» завели уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Проводятся следственные действия, Ход расследования уголовного дела, а также установление всех обстоятельств ненадлежащего осуществления работ и их оплаты из средств бюджета находится на контроле прокуратуры, добавили в пресс-службе ведомства.

Эскизы и реальностьЭскизы и реальность
Эскизы и реальность
Фото: эскиз проекта

Напомним, благоустройство парка в сельской местности должно было стать образцово-показательным. Там собирались сделать «микро-острова» в виде деревянных кувшинок, систему пирсов с прокатом лодок, смотровые площадки и амфитеатр. Итоги проведенных работ этой весной крайне разочаровали местных жителей.

Ранее Город55 разбирался, почему омская фирма «ЗавГор» с множеством нарушений контрактов раз за разом получает новые крупные контракты на благоустройство Омска и области. Подробнее об этом можно прочитать в материале ниже.

Почему омская фирма «ЗавГор» с багажом неустоек забирает контракты на благоустройство
Узнать подробнее
#Ольга Акамова#Происшествия#Новости#Омская область#Омск#Стройфирма#Строительство#Контракт#Прокуратура#Уголовное дело
Подпишитесь
Назван вероятный виновник массированных выбросов ядовитого газа в Омске
Сегодня, 16:58
В Омске одобрили проект новой развязки, ради которой уменьшили парк Победы
Сегодня, 11:33
Омский депутат Горностаева предстанет перед судом по «пивному» делу
Депутат Омского горсовета Лариса Горностаева уклонилась от уплаты 487 миллионов рублей в качестве НДС, считает следствие.
Сегодня, 15:27
Экс-начальника УМВД по Омску Быкова не отпустили под домашний арест
Сегодня, 12:55
Хитрость не удалась. Омские бизнесмены пытались выдать муку за сахар
Вывоз сахара за границу запрещен, поэтому предприниматели пошли на уловки.
Сегодня, 13:12