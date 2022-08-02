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Омских десантников предостерегли от купания в фонтанах

Омских десантников предостерегли от купания в фонтанах

Сегодня, 10:26
Фото: 1MI

В Омске на день ВДВ решили не отключать фонтаны

Мэр Сергей Шелест заявил, что если десантники будут купаться в фонтанах, в них снова отключат воду.

Сегодня, 2 августа, в России празднуют 92-ю годовщину со дня создания ВДВ. Мэр Омска Сергей Шелест поздравил с праздником военнослужащих, а также напомнил, что купаться в фонтанах запрещено.

«Мной принято решение о том, что сегодня омские фонтаны будут работать. Надеюсь, на сознательность сообщества, - сказал градоначальник. - Если факты купания в чашах фонтанов будут зафиксированы, мы вернемся к практике отключения воды. Еще раз подчеркну: десантники — это защитники Родины, а не уличные хулиганы».

Программа празднования началась утром на площади у СКК имени Блинова, а в 17:00 на Зеленом острове откроются интерактивные площадки. Там же пройдет праздничный концерт.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#ВДВ#Фонтаны#Фонтан
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