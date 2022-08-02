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Экс-главу омского депимущества Хорошилова хотят заставить отбывать наказание

Экс-главу омского депимущества Хорошилова хотят заставить отбывать наказание

Сегодня, 09:51
Фото: 1MI
Суд оставил без изменения первоначальный приговор Сергею Хорошилову, которого приговорили к трем годам лишения свободы.

28 июля судебная коллегия по уголовным делам Восьмого кассационного суда общей юрисдикции рассмотрела уголовное дело, которое завели на бывшего директора департамента имущественных отношений Сергея Хорошилова. В ноябре 2020 года его признали виновным в превышении должностных полномочий, что привело к материальному ущербу в размере 5.2 млн рублей.

Бывшего чиновника приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима и запретили в течение трех лет занимать должности на госслужбе за то, что он передал юридическому лицу земельный участок на территории школы №133. Площадь земельного участка составила более 2 тыс квадратных метров. Ее передали по заведомо сниженной стоимости.

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции отменил приговор, а уголовное дело направили на новое рассмотрение в Центральный районный суд Омска. Прокуратура не согласилась с таким решением, поэтому захотела пересмотреть дело в Верховном суде РФ. Тогда решение Восьмого кассационного суда общей юрисдикции отменили и передали на новое рассмотрение в суд кассационной инстанции.

В результате Судебная коллегия по уголовным делам Восьмого кассационного суда общей юрисдикции оставила в силе решение, связанное с тремя годами лишения свободы. Вопрос о дальнейшем отбывании наказания будет решать УФСИН.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Сергей Хорошилов#Прокуратура Омской области#Приговор
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