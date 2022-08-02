Экс-главу омского депимущества Хорошилова хотят заставить отбывать наказание

Бывшего чиновника приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима и запретили в течение трех лет занимать должности на госслужбе за то, что он передал юридическому лицу земельный участок на территории школы №133. Площадь земельного участка составила более 2 тыс квадратных метров. Ее передали по заведомо сниженной стоимости.