Экс-главу омского депимущества Хорошилова хотят заставить отбывать наказание

28 июля судебная коллегия по уголовным делам Восьмого кассационного суда общей юрисдикции рассмотрела уголовное дело, которое завели на бывшего директора департамента имущественных отношений Сергея Хорошилова. В ноябре 2020 года его признали виновным в превышении должностных полномочий, что привело к материальному ущербу в размере 5.2 млн рублей.
Бывшего чиновника приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима и запретили в течение трех лет занимать должности на госслужбе за то, что он передал юридическому лицу земельный участок на территории школы №133. Площадь земельного участка составила более 2 тыс квадратных метров. Ее передали по заведомо сниженной стоимости.
Восьмой кассационный суд общей юрисдикции отменил приговор, а уголовное дело направили на новое рассмотрение в Центральный районный суд Омска. Прокуратура не согласилась с таким решением, поэтому захотела пересмотреть дело в Верховном суде РФ. Тогда решение Восьмого кассационного суда общей юрисдикции отменили и передали на новое рассмотрение в суд кассационной инстанции.
В результате Судебная коллегия по уголовным делам Восьмого кассационного суда общей юрисдикции оставила в силе решение, связанное с тремя годами лишения свободы. Вопрос о дальнейшем отбывании наказания будет решать УФСИН.