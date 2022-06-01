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Сотрудников омского роддома № 5 трудоустроят после его реорганизации

Сотрудников омского роддома № 5 трудоустроят после его реорганизации

1 июня, 19:20
Фото: 1МI
Вопрос проконтролирует министр здравоохранения региона Александр Мураховский.

Сегодня глава омского минздрава Александр Мураховский встретился с коллективом роддома № 5, который планируется реорганизовать. Министр заявил, что всех сотрудников учреждения обеспечат новыми рабочими местами, этот вопрос является приоритетным. Причем это касается всего персонала, включая работников кухни и хозяйственного отдела.

Трудоустраивать сотрудников будут в индивидуальном порядке, с учетом их пожеланий. При желании они могут пройти бесплатное переобучение и получить новую специальность. Например, акушерка — переквалифицироваться в медсестру.

Весь коллектив женской консультации перейдет на работу в городской клинический перинатальный центр.

Само здание пятого роддома передадут в распоряжение четвертой медсанчасти, здесь будут лечить пациентов с коронавирусом либо оказывать помощь по терапевтическому профилю.

Проблем для будущих мам реорганизация тоже не доставит: система родовых сертификатов позволяет выбирать любой роддом, независимо от прописки и места проживания. Жительницам Ленинского округа приоритетно будут предлагать перинатальный центр. Ежегодно 5000 женщин выбирают это учреждение в качестве места, где на свет появится их ребенок, то есть здесь проходит 30% от общего числа родов в регионе.

Перинатальный центр оснащен всем необходимым оборудованием, соответствует актуальным стандартам оказания помощи беременным, роженицам и новорожденным. В том числе есть УЗИ экспертного класса, реанимационные системы и дыхательное оборудование для младенцев с экстремально низкой массой тела. Для комфортного совместного пребывания обустроены палаты «мать и дитя».

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