Сотрудников омского роддома № 5 трудоустроят после его реорганизации

Проблем для будущих мам реорганизация тоже не доставит: система родовых сертификатов позволяет выбирать любой роддом, независимо от прописки и места проживания. Жительницам Ленинского округа приоритетно будут предлагать перинатальный центр. Ежегодно 5000 женщин выбирают это учреждение в качестве места, где на свет появится их ребенок, то есть здесь проходит 30% от общего числа родов в регионе.