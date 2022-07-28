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Лихорадка денге и вирус Зика. В Омской области появились опасные комары

Лихорадка денге и вирус Зика. В Омской области появились опасные комары

Сегодня, 11:51
Фото: 1MI

В Омской области появились тропические тигровые комары

Они агрессивнее привычных нам кровососущих и являются переносчиками более 30 болезней. В том числе туляремии, один случай заражения которой уже выявлен в регионе.

В Омской области появились тигровые комары, которые являются переносчиками более 30 заболеваний. В их числе находятся такие опасные болезни, как лихорадка денге, лихорадка чикунгунья и вируса Зика. Для омичей они могут также стать источником туляремии. Месяц назад в регионе зарегистрировали первый случай этого заболевания.

В омском Роспотребнадзоре уточнили, что тигровые комары называются так из-за расцветки, их тело окрашено черными и белыми полосками. Этот вид более агрессивен, насекомые нападают вне зависимости от времени суток.

В основном такие комары водятся в тропических и субтропических районах Юго-Восточной Азии. Несколько лет их замечают в Алтайском крае. Появление тигровых комаров в Омской области связывают с несколькими возможными причинами: потеплением климата, шквалистыми ветрами или завозом с товарами.

При этом в Роспотребнадзоре отмечают, что сибирские регионы с суровыми зимами не должны стать постоянным местом обитания тигровых комаров.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омская область#Роспотребнадзор#Туляремия#Вирус Зика#Лихорадка денге#Тигровые комары
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