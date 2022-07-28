Лихорадка денге и вирус Зика. В Омской области появились опасные комары

В Омской области появились тигровые комары, которые являются переносчиками более 30 заболеваний. В их числе находятся такие опасные болезни, как лихорадка денге, лихорадка чикунгунья и вируса Зика. Для омичей они могут также стать источником туляремии. Месяц назад в регионе зарегистрировали первый случай этого заболевания.