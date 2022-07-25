Четыре омских поселения чуть не сгорели из-за беспечности администрации

Прокуратура Большереченского района провела проверку и выяснила, как соблюдаются требования к пожарной безопасности в Красноярском, Курносовском, Старокарасукском и Чебаклинском поселениях, а также в лесах около этих населенных пунктов.
Выяснилось, что администрации поселений не создали минерализованные полосы 10 метров шириной, чтобы защитить людей от пожаров. Не было и других противопожарных барьеров. Прокуратура обратилась в суд с требованием устранить нарушения.
Суд удовлетворил заявленные требования, после чего нарушения устранили.