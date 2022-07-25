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Четыре омских поселения чуть не сгорели из-за беспечности администрации

Четыре омских поселения чуть не сгорели из-за беспечности администрации

Сегодня, 10:25
Фото: 1MI

Администрация четырех омских поселений попалась на противопожарных нарушениях

Администрация четырех сельских поселений не создала противопожарные условия, чем подвергла жизни жителей опасности.

Прокуратура Большереченского района провела проверку и выяснила, как соблюдаются требования к пожарной безопасности в Красноярском, Курносовском, Старокарасукском и Чебаклинском поселениях, а также в лесах около этих населенных пунктов.

Выяснилось, что администрации поселений не создали минерализованные полосы 10 метров шириной, чтобы защитить людей от пожаров. Не было и других противопожарных барьеров. Прокуратура обратилась в суд с требованием устранить нарушения.

Суд удовлетворил заявленные требования, после чего нарушения устранили.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омская область#Прокуратура Омской области#Пожары#Лесные пожары
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