Погибли все. Химикаты с полей принесли горе омичам

В Омской области вновь произошла массовая гибель пчел. В селе Звонарев Кут Азовского района пчеловоды лишились 15 пасек, это более 300 ульев. О происшествии сообщает «12 канал».
«18 июля мы все обнаружили у себя на пасеках помор пчёл. Причём 100%. Мы подозреваем, что фермеры обрабатывали горох и рапс. Нас об этом не предупредили», — рассказала местная жительница.
Теперь пчел отправят на экспертизу в лаборатории Белгорода и Омска. По закону сельхозпроизводители обязаны предупреждать пчеловодов об обработках.
Напомним, ранее мы сообщали о массовой гибели насекомых в Таврическом районе. Причина — химикаты с рапсовых полей.