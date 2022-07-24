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Погибли все. Химикаты с полей принесли горе омичам

Погибли все. Химикаты с полей принесли горе омичам

Сегодня, 10:01
Фото: 1MI

В Азовском районе погибли все пчелы на 15 пасеках

Пчеловоды Азовского района лишились всех ульев разом. В массовом заморе обвиняют фермеров.

В Омской области вновь произошла массовая гибель пчел. В селе Звонарев Кут Азовского района пчеловоды лишились 15 пасек, это более 300 ульев. О происшествии сообщает «12 канал».

«18 июля мы все обнаружили у себя на пасеках помор пчёл. Причём 100%. Мы подозреваем, что фермеры обрабатывали горох и рапс. Нас об этом не предупредили», — рассказала местная жительница.

Теперь пчел отправят на экспертизу в лаборатории Белгорода и Омска. По закону сельхозпроизводители обязаны предупреждать пчеловодов об обработках.

Напомним, ранее мы сообщали о массовой гибели насекомых в Таврическом районе. Причина — химикаты с рапсовых полей.

#Происшествия#Общество#Новости#Омская область#Азовский район#Сельское хозяйство
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