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В Омской области из-за химиката с полей нашли тысячи мертвых тел

В Омской области из-за химиката с полей нашли тысячи мертвых тел

Сегодня, 09:16
Фото: pxhere.com

В Омской области произошла массовая гибель пчел

Жители Таврического района столкнулись с халатностью со стороны владельца агропредприятия.

Как сообщает «12 канал», в Таврическом районе произошла массовая гибель пчел. Причиной этого стало агропредприятие, которое не уведомило пчеловодов об обработке полей рапса с помощью химикатов.

Хотя по законодательству руководство компании было обязано предупредить не только пчеловодов, но и всех местных жителей, поскольку пострадать от опасного химиката могут и другие животные. Обработка поля происходила с помощью лямбда-цигалотрина. Это вещество является токсичным не только для пчел, но может вызвать паралич у человека.

Такая ситуация произошла не только в Таврическом районе. Поэтому пчеловоды массово обращаются в суд, чтобы потребовать компенсацию. В инцидентах разбираются полицейские.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омская область#Сельское хозяйство
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