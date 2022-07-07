В Омской области из-за химиката с полей нашли тысячи мертвых тел

Как сообщает «12 канал», в Таврическом районе произошла массовая гибель пчел. Причиной этого стало агропредприятие, которое не уведомило пчеловодов об обработке полей рапса с помощью химикатов.
Хотя по законодательству руководство компании было обязано предупредить не только пчеловодов, но и всех местных жителей, поскольку пострадать от опасного химиката могут и другие животные. Обработка поля происходила с помощью лямбда-цигалотрина. Это вещество является токсичным не только для пчел, но может вызвать паралич у человека.
Такая ситуация произошла не только в Таврическом районе. Поэтому пчеловоды массово обращаются в суд, чтобы потребовать компенсацию. В инцидентах разбираются полицейские.