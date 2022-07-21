Конфликт поколений. 18-летний омич сбежал из дома на иномарке собственной матери

Жительнице Омской области пришлось написать заявление в полицию на собственного сына. Женщина подозревала 18-летнее чадо в угоне ее иномарки. Рано утром она вышла из дома и не обнаружила припаркованного с вечера «Дэу Матиз».
Женщина сразу заподозрила своего сына, который уже имеет несколько похожих судимостей. За помощью она обратилась к правоохранителям.
Молодого человека сотрудники ДПС задержали в селе Еремеевка Полтавского района. Он коротал время неподалеку от заброшенного дома, где раньше жила семья. Во дворе стоял и разыскиваемый автомобиль.
Парень рассказал свою версию случившегося. По его словам, у них напряженные отношения с матерью и таким образом он хотел отомстить ей - взял ключи и поехал кататься.