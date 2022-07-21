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Конфликт поколений. 18-летний омич сбежал из дома на иномарке собственной матери

Конфликт поколений. 18-летний омич сбежал из дома на иномарке собственной матери

Вчера, 18:50
Фото: УМВД России по Омской области

Житель Омской области сбежал отдыхать от матери на ее собственной машине

Поговорить родственникам удалось только через полицейских.

Жительнице Омской области пришлось написать заявление в полицию на собственного сына. Женщина подозревала 18-летнее чадо в угоне ее иномарки. Рано утром она вышла из дома и не обнаружила припаркованного с вечера «Дэу Матиз».

Женщина сразу заподозрила своего сына, который уже имеет несколько похожих судимостей. За помощью она обратилась к правоохранителям.

Молодого человека сотрудники ДПС задержали в селе Еремеевка Полтавского района. Он коротал время неподалеку от заброшенного дома, где раньше жила семья. Во дворе стоял и разыскиваемый автомобиль.

Парень рассказал свою версию случившегося. По его словам, у них напряженные отношения с матерью и таким образом он хотел отомстить ей - взял ключи и поехал кататься.

#Новости#Омск#Омская область#Угон автомобиля#Любовь Фёдорова
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