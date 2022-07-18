В Омске откроют «Муниципальные ярмарки» с бесплатными торговыми местами для дачников

«Муниципальные рынки» организуют для омских садоводов и фермеров дополнительные места на городских ярмарках. Выставить свою продукцию на специально оборудованных точках можно будет бесплатно. Торговать омичи будут сезонными продуктами с собственного участка — ягодами, овощами и цветами.
Также здесь будут торговать молочной и мясной продукцией от омских производителей. Единственное требование к таким продавцам — наличие сертификата качества продукции.
«Все продукты должны пройти проверку в обязательном порядке», — подтвердил генеральный директор «Муниципальных рынков» Александр Алгазин.
На сегодняшний день такая ярмарка уже открылась вблизи сквера «Рубиновая Мечта» на улице Кирова. Территорию мини-рынка благоустроили — оборудовали плиткой тротуар, установили биотуалеты, в скором времени появится освещение. Что касается вывоза мусора с мест торговли — заключен договор с региональным оператором.
Был проведен опрос среди местных жителей. Большинство респондентов высказались за ярмарки, сообщили в городской администрации.
«Если это будут фермерские продукты, они будут качественными и всегда свежими, если они будут пользоваться спросом у жителей, радовать нас, то почему бы и нет?!» — высказалась омичка Надежда Ешкилева.
С 2020 года в Омске открылось 16 мини-ярмарок. Благодаря созданным торговым точкам, около 500 фермеров решили вопрос трудоустройства.