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В Омске откроют «Муниципальные ярмарки» с бесплатными торговыми местами для дачников

В Омске откроют «Муниципальные ярмарки» с бесплатными торговыми местами для дачников

Вчера, 17:26
Фото: 1MI
Торговые площадки появятся в разных округах города.

«Муниципальные рынки» организуют для омских садоводов и фермеров дополнительные места на городских ярмарках. Выставить свою продукцию на специально оборудованных точках можно будет бесплатно. Торговать омичи будут сезонными продуктами с собственного участка — ягодами, овощами и цветами. 

Также здесь будут торговать молочной и мясной продукцией от омских производителей. Единственное требование к таким продавцам — наличие сертификата качества продукции.

«Все продукты должны пройти проверку в обязательном порядке», — подтвердил генеральный директор «Муниципальных рынков» Александр Алгазин.

На сегодняшний день такая ярмарка уже открылась вблизи сквера «Рубиновая Мечта» на улице Кирова. Территорию мини-рынка благоустроили — оборудовали плиткой тротуар, установили биотуалеты, в скором времени появится освещение. Что касается вывоза мусора с мест торговли — заключен договор с региональным оператором.

Был проведен опрос среди местных жителей. Большинство респондентов высказались за ярмарки, сообщили в городской администрации.

«Если это будут фермерские продукты,  они будут качественными и всегда свежими, если они будут пользоваться спросом у жителей, радовать нас, то почему бы и нет?!» — высказалась омичка Надежда Ешкилева.

С 2020 года в Омске открылось 16 мини-ярмарок. Благодаря созданным торговым точкам,  около 500 фермеров решили вопрос трудоустройства.

#Новости#Омск#Ярмарка#Торговля#Любовь Фёдорова
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