В Омске откроют «Муниципальные ярмарки» с бесплатными торговыми местами для дачников

«Муниципальные рынки» организуют для омских садоводов и фермеров дополнительные места на городских ярмарках. Выставить свою продукцию на специально оборудованных точках можно будет бесплатно. Торговать омичи будут сезонными продуктами с собственного участка — ягодами, овощами и цветами.