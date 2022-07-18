Недолго место пустовало. В Омске назначили нового главу Кировского округа

Сегодня, 18 июля, мэр Омска Сергей Шелест сообщил, что должность главы Кировского округа занял Алексей Наседкин. Ранее этот пост занимал Андрей Горбачев, который несколько дней назад ушел в отставку.
Увольнение произошло сразу после того, как градоначальник побывал на объезде Кировского округа. Сергей Шелест раскритиковал парковку на газонах, плохо скошенную траву, сломанные ограждения и многое другое.
Градоначальник отметил, что Алексей Населкин проработал на посту заместителя и первого заместителя главы Кировского округа более пяти лет. Поэтому он хорошо знаком с территорией и проблемами, имеет опыт в сфере закупок и ЖКХ, по образованию экономист.
От нового руководителя ждут, что он выполнит план по доходам в бюджет города, разберется с пустующими земельными участками, будет следить, чтобы объекты по нацпроектам сдавали вовремя. Также ему будет нужно привести округ в порядок.