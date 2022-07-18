Город55
ГлавноеВсе новости
Недолго место пустовало. В Омске назначили нового главу Кировского округа

Недолго место пустовало. В Омске назначили нового главу Кировского округа

Сегодня, 10:04
Фото: Город55

Алексей Наседкин стал новым главой Кировского округа в Омске

Мэр Омска Сергей Шелест назначил нового главу округа вместо Андрея Горбачева.

Сегодня, 18 июля, мэр Омска Сергей Шелест сообщил, что должность главы Кировского округа занял Алексей Наседкин. Ранее этот пост занимал Андрей Горбачев, который несколько дней назад ушел в отставку.

Увольнение произошло сразу после того, как градоначальник побывал на объезде Кировского округа. Сергей Шелест раскритиковал парковку на газонах, плохо скошенную траву, сломанные ограждения и многое другое.

Градоначальник отметил, что Алексей Населкин проработал на посту заместителя и первого заместителя главы Кировского округа более пяти лет. Поэтому он хорошо знаком с территорией и проблемами, имеет опыт в сфере закупок и ЖКХ, по образованию экономист.

От нового руководителя ждут, что он выполнит план по доходам в бюджет города, разберется с пустующими земельными участками, будет следить, чтобы объекты по нацпроектам сдавали вовремя. Также ему будет нужно привести округ в порядок.

#Вероника Жукова#Политика#Новости#Омск#Отставки и назначения
Подпишитесь
«Картошки фри не будет»: в Омске вместо «Макдональдса» открылся «Вкусно — и точка»
Сегодня, 16:14
Шок. Омский биатлонист Игорь Малиновский погиб при крушении вертолета
Вчера, 12:27
Стало известно, когда пройдет первая домашняя игра «Авангарда»
Первый матч запланирован на октябрь.
Сегодня, 09:31
Рассыпающийся детский сад в омских Нефтяниках наконец отремонтировали
В Омске нашли деньги на ремонт детского сада № 284, где разваливалась кладка.
Сегодня, 12:18
Обнародованы фотографии с места крушения вертолета, которым управлял омич на Камчатке
Легкомоторный вертолет потерпел крушение в субботу, 16 июля, на Камчатке.
Сегодня, 13:41