В Омске могут отменить НДС на социально значимые товары

«Решение по обнулению НДС, конечно, может быть принято, но прежде мы должны четко понимать, приведет ли это к снижению цен или нет», — цитирует издание замглавы минпромторга России Виктора Евтухова. Он также напомнил, ряд торговых сетей уже ограничили наценки на социально значимые товары.