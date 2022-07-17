Город55
ГлавноеВсе новости
В Омске могут отменить НДС на социально значимые товары

В Омске могут отменить НДС на социально значимые товары

Сегодня, 14:08
Фото: 1MI
Ряд отечественных торговых сетей уже ограничили свои наценки на некоторую продукцию.

Правительство РФ может отменить НДС на социально значимые товары. Сейчас кабмин оценивает целесообразность и возможные последствия этого шага, сообщают «Новые известия».

«Решение по обнулению НДС, конечно, может быть принято, но прежде мы должны четко понимать, приведет ли это к снижению цен или нет», — цитирует издание замглавы минпромторга России Виктора Евтухова. Он также напомнил, ряд торговых сетей уже ограничили наценки на социально значимые товары.

Последнее слово останется за федеральным минфином. Напомним, ранее с предложением об отмене НДС выступала Ассоциация компаний розничной торговли. Ретейлеры считают, эта мера снизит цены для потребителя на 10%.

#Экономика#Общество#Новости#Омская область#Омск#Россия#НДС
Подпишитесь
Гибель биатлониста Малиновского, приговор экс-депутату Калинину, «Авангард» в Омске
Сегодня, 17:27
Шок. Омский биатлонист Игорь Малиновский погиб при крушении вертолета
Сегодня, 12:27
Вандализм для Любочки. Омич совершил некрасивый поступок в новом сквере
Поступок молодого человека запечатлели на камеру. На месте были правоохранители, но это не спасло декорацию.
Сегодня, 09:25
На замену. Названа дата открытия «Вкусно и точка» в Омске
Сегодня, 18:20
В аренду на год сдают помещение, где раньше обедали видные омские чиновники
Месячная оплата равняется аренде классической «двушки» в Омске.
Сегодня, 16:13
«Во всей красе». Омичи увидели редкое небесное явление
Редкое атмосферное явление видно только при освещении Солнцем на высоте 6-17 градусов под горизонтом.
Сегодня, 14:40