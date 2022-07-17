В Омске могут отменить НДС на социально значимые товары

Правительство РФ может отменить НДС на социально значимые товары. Сейчас кабмин оценивает целесообразность и возможные последствия этого шага, сообщают «Новые известия».
«Решение по обнулению НДС, конечно, может быть принято, но прежде мы должны четко понимать, приведет ли это к снижению цен или нет», — цитирует издание замглавы минпромторга России Виктора Евтухова. Он также напомнил, ряд торговых сетей уже ограничили наценки на социально значимые товары.
Последнее слово останется за федеральным минфином. Напомним, ранее с предложением об отмене НДС выступала Ассоциация компаний розничной торговли. Ретейлеры считают, эта мера снизит цены для потребителя на 10%.