Придумывают легенды. Деньги омичей может похитить «мобильный оператор»

Злоумышленники говорят человеку, что его номер скоро перестанет действовать. Во избежание предлагают набрать на телефоне комбинацию цифры. Абонент, сам того не понимая, подключает переадресацию звонков и текстовых сообщений. Так к преступникам попадают смс-коды от банков, они получают возможность дистанционно управлять счетом и могут похитить деньги.