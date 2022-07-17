Придумывают легенды. Деньги омичей может похитить «мобильный оператор»

Мошенники начали звонить «жертвам» под видом сотрудников службы поддержки оператора сотовой связи. О новом способе обмана сообщает региональный СК.
Злоумышленники говорят человеку, что его номер скоро перестанет действовать. Во избежание предлагают набрать на телефоне комбинацию цифры. Абонент, сам того не понимая, подключает переадресацию звонков и текстовых сообщений. Так к преступникам попадают смс-коды от банков, они получают возможность дистанционно управлять счетом и могут похитить деньги.
Следователи предупреждают о легендах, которые придумывают мошенники: переоформление договора об оказании услуг, смена тарифного плана, отключение платной услуги, заявление о смене оператора и проч.
Омичам настоятельно рекомендуют прервать беседу, если поступит подозрительный звонок. Для уверенности необходимо позвонить в службу поддержки мобильного оператора по номеру, указанному на официальном сайте.