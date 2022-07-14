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Съела не ту таблетку. В Омске маленькая девочка отравилась опасным веществом

Съела не ту таблетку. В Омске маленькая девочка отравилась опасным веществом

Сегодня, 09:23
Фото: 1MI

В Омске 3-летняя девочка отравилась хлоркой

Ребенок съел таблетку хлора, когда этого никто не видел.

В Омске произошел несчастный случай, в результате которого пострадала 3-летняя жительница Кировского округа. Вечером девочку привезли в больницу с отравлением хлорсодержащим продуктом. Выяснилось, когда взрослые не видели, девочка съела таблетку хлора. Полиция проводит проверку.

Напомним, что в начале мая в Омске произошел похожий случай. Тогда пострадавшей оказалась годовалая девочка. Ребенок попал в больницу с острым отравлением. Оказалось, что девочка выпила перекись водорода. Она сделала два глотка жидкости, когда за ней не присматривали.

#Вероника Жукова#Происшествия#Новости#Омск#Полиция#Ребенок#Отравление
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