Съела не ту таблетку. В Омске маленькая девочка отравилась опасным веществом

Напомним, что в начале мая в Омске произошел похожий случай. Тогда пострадавшей оказалась годовалая девочка. Ребенок попал в больницу с острым отравлением. Оказалось, что девочка выпила перекись водорода. Она сделала два глотка жидкости, когда за ней не присматривали.