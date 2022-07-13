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Мэр Омска Сергей Шелест открыл детский сад на 310 мест в поселке Биофабрика

Мэр Омска Сергей Шелест открыл детский сад на 310 мест в поселке Биофабрика

Вчера, 18:47
Фото: Владимир Казионов
Это второй корпус детского сада № 37, он примет 310 дошкольников.

В поселке Биофабрика прошло торжественное открытие детского сада на 310 мест. Новое дошкольное учреждение появилось благодаря национальному проекту «Демография». Это второй корпус детского сада № 37. Посещать его смогут 310 ребят. 

"Первое здание детского сада № 37 на улице 20 лет РККА рассчитано на 257 человек, а реальная потребность для данной территории в два с лишним раза больше. Теперь проблема решена. Заявлений подано чуть больше 200", - рассказал мэр Омска Сергей Шелест.
Фото: Владимир Казионов

В детском саду есть все необходимое для счастливой жизни дошкольников - современное оборудование на кухне, в музыкальном и спортивном залах, игрушки. Что касается безопасности, здание подключено к системе «Безопасный город» — это пожарная сигнализация с выводом на пульт оперативного дежурного, тревожная кнопка, электронные замки и видеодомофон. 

Фото: Владимир Казионов

В торжественном открытии участвовал депутат Омского городского Совета Алексей Саяпин, который постоянно общается с жителями поселка Биофабрика:

"Для поселка открытие детсада — это потенциал строительства нового жилья и экономически оправданного транспортного обслуживания населения. Для родителей дошкольников, живущих здесь, этот садик стал настоящим долгожданным подарком. Главное, что детсад расположен в шаговой доступности для жителей поселка", — сказал он.
#Любовь Фёдорова#Новости#Омск#Детский сад#Сергей шелест#Общество#Касается каждого
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