Мэр Омска Сергей Шелест открыл детский сад на 310 мест в поселке Биофабрика

В детском саду есть все необходимое для счастливой жизни дошкольников - современное оборудование на кухне, в музыкальном и спортивном залах, игрушки. Что касается безопасности, здание подключено к системе «Безопасный город» — это пожарная сигнализация с выводом на пульт оперативного дежурного, тревожная кнопка, электронные замки и видеодомофон.