Авангард готовится провести первые матчи нового сезона не в Омске

Как сообщило издание Спорт-экспресс, первые 12 матчей чемпионата КХЛ пройдут на выезде. Городу55 прокомментировали в пресс-службе клуба, что Авангард действительно готовится к такому развитию событий. В данный момент команда ждет проект календаря от коллег из КХЛ.