Авангард готовится провести первые матчи нового сезона не в Омске

Как сообщило издание Спорт-экспресс, первые 12 матчей чемпионата КХЛ пройдут на выезде. Городу55 прокомментировали в пресс-службе клуба, что Авангард действительно готовится к такому развитию событий. В данный момент команда ждет проект календаря от коллег из КХЛ.
«Мы отправили им свои пожелания. Но озвученный ранее срок 1 сентября — это ожидаемый срок ввода в эксплуатацию Арены, а не первого домашнего матча», — уточнили в пресс-службе Авангарда.
После ввода в эксплуатацию в ледовом дворце пройдет еще ряд обязательных мероприятий — тестовые, проверка корректной работы всех систем.
«Как только КХЛ утвердит календарь, мы сразу же об этом расскажем нашим болельщикам, которые с нетерпением ждут нового сезона на домашней «G-Drive Арене»".
В ближайшее время планируется объявить о запуске продаж сезонных абонементов.