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Авангард готовится провести первые матчи нового сезона не в Омске

Авангард готовится провести первые матчи нового сезона не в Омске

Вчера, 19:20
Фото: 1MI
Сейчас команда ждет проект календаря от коллег из КХЛ.

Как сообщило издание Спорт-экспресс, первые 12 матчей чемпионата КХЛ пройдут на выезде. Городу55 прокомментировали в пресс-службе клуба, что Авангард действительно готовится к такому развитию событий. В данный момент команда ждет проект календаря от коллег из КХЛ.

«Мы отправили им свои пожелания. Но озвученный ранее срок 1 сентября — это ожидаемый срок ввода в эксплуатацию Арены, а не первого домашнего матча», — уточнили в пресс-службе Авангарда. 

После ввода в эксплуатацию в ледовом дворце пройдет еще ряд обязательных мероприятий — тестовые, проверка корректной работы всех систем.

«Как только КХЛ утвердит календарь, мы сразу же об этом расскажем нашим болельщикам, которые с нетерпением ждут нового сезона на домашней «G-Drive Арене»".

В ближайшее время планируется объявить о запуске продаж сезонных абонементов.

#Любовь Фёдорова#Новости#Омск#Авангард#Хоккей#КХЛ#Матч#Хоккей с шайбой#Арена
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