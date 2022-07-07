Пенсия в колонии. Пожилую омичку осудили за убийство матери 15 лет назад

В пресс-службе омской прокуратуры сообщили о вынесении приговора 65-летней омичке, которую признали виновной в убийстве ее матери в 2007 году. Несмотря на то, что женщина отрицала свою вину, следователи собрали достаточно доказательств.
По информации прокуратуры, ныне 65-летняя омичка в 2007 году пришла домой к своей 71-летней матери, чтобы попросить денег взаймы, в том числе на спиртное. Пожилая омичка отказала дочери, и между родственницами вспыхнула ссора.
Во время ссоры гостья несколько раз ударила мать ножом в шею, затем закрыла дом на ключ снаружи и ушла.
Свою вину женщина до последнего не признавала, но судья признал ее виновной и приговорил к 7.5 годам колонии общего режима. Отмечается, что приговор в силу пока не вступил.