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Пенсия в колонии. Пожилую омичку осудили за убийство матери 15 лет назад

Пенсия в колонии. Пожилую омичку осудили за убийство матери 15 лет назад

Вчера, 16:47
Фото: 1MI

Пенсионерку из Омской области отправили в колонию за убийство матери

Женщина отрицала свою вину, но спустя 15 лет следователи смогли доказать ее причастность к убийству.

В пресс-службе омской прокуратуры сообщили о вынесении приговора 65-летней омичке, которую признали виновной в убийстве ее матери в 2007 году. Несмотря на то, что женщина отрицала свою вину, следователи собрали достаточно доказательств.

По информации прокуратуры, ныне 65-летняя омичка в 2007 году пришла домой к своей 71-летней матери, чтобы попросить денег взаймы, в том числе на спиртное. Пожилая омичка отказала дочери, и между родственницами вспыхнула ссора.

Во время ссоры гостья несколько раз ударила мать ножом в шею, затем закрыла дом на ключ снаружи и ушла.

Свою вину женщина до последнего не признавала, но судья признал ее виновной и приговорил к 7.5 годам колонии общего режима. Отмечается, что приговор в силу пока не вступил.

#Ольга Акамова#Суд#Омск#Происшествия
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