В Омской области управляющий цифровым супермаркетом открыл «магазин в магазине»

Прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу в отношении управляющего магазина цифровой и бытовой техники в Большереченском районе. Он обвиняется в присвоении или растрате с использованием служебного положения.
Следователи выяснили, что обвиняемый обманывал руководство и персонал, присваивая товар, а затем распродавал технику третьим лицам. В ежемесячной отчетности он указывал, что товар якобы все еще находится на складе. Сумма ущерба составила 389 тыс рублей.
Обвиняемый признал вину. Уголовное дело передали в суд.