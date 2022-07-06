В Омской области управляющий цифровым супермаркетом открыл «магазин в магазине»

Следователи выяснили, что обвиняемый обманывал руководство и персонал, присваивая товар, а затем распродавал технику третьим лицам. В ежемесячной отчетности он указывал, что товар якобы все еще находится на складе. Сумма ущерба составила 389 тыс рублей.