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В Омской области управляющий цифровым супермаркетом открыл «магазин в магазине»

В Омской области управляющий цифровым супермаркетом открыл «магазин в магазине»

Сегодня, 09:17
Фото: 1MI

Омич отправится под суд за нелегальную продажу бытовой техники

Мужчина распоряжался товарами как личным имуществом.

Прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу в отношении управляющего магазина цифровой и бытовой техники в Большереченском районе. Он обвиняется в присвоении или растрате с использованием служебного положения. 

Следователи выяснили, что обвиняемый обманывал руководство и персонал, присваивая товар, а затем распродавал технику третьим лицам. В ежемесячной отчетности он указывал, что товар якобы все еще находится на складе. Сумма ущерба составила 389 тыс рублей.

Обвиняемый признал вину. Уголовное дело передали в суд.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омская область#Прокуратура Омской области#Присвоение
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