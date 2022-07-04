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Будто укусил вампир. Страшное насекомое напало на ребенка в Омске

Будто укусил вампир. Страшное насекомое напало на ребенка в Омске

Сегодня, 08:22
Фото: 1MI

Омичи пожаловались на нападения двухвосток на людей

След от укуса выглядит как две глубоких точки.

В паблике «Омск ВК» появилась жалоба от омички, которая рассказала, что ее ребенка покусало неизвестное насекомое. Женщина начала беспокоиться из-за того, что след от укуса выглядел необычно – две точки на одинаковом расстоянии.

Омичка утверждает, что укус появился на руке у ребенка. Она искала информацию в интернете, чтобы понять, начинать ли паниковать, но ничего не нашла. Решила спросить мнения в соцсетях.

Горожане предположили, что укус оставила двухвостка. Укус насекомого не опасен для жизни, но может вызывать припухлость, покраснение и волдыри. Место укуса стоит продезинфицировать, а в случае аллергии – обратиться к врачу.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Соцсети
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