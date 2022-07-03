«Я рад проверкам»: Илья Лобов о пожаре на птицефабрике, гидроузле и экорейтингах

Судя по всему, обидными министру кажутся не только заголовки новостей, но и некоторые экологические рейтинги. Он отметил, что в СФО есть регионы с худшей и с лучшей ситуацией, чем в Омской области. Например, сравнение нашего региона с Алтаем и Хакасией, где не развита промышленность, по его словам, некорректно. Кристально чистого воздуха, как в горах, у нас точно не будет.