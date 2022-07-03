Глава омского минприроды недоволен «необъективностью» СМИ

Глава областного минприроды выделили полтора часа на встречу с представителями омских СМИ. Начал Илья Лобов неожиданно с рекомендации, как писать новости. На взгляд чиновника, сейчас журналисты это делают неправильно.
«Зачастую журналист имеет собственное мнение и его погружает в статью, — сказал министр. — В большей части негатива мнение минприроды не спрашивают. Это борьба за читателей, кричащие заголовки. Может быть, незаслуженно обидные, но мы готовы это пережить. Давайте формировать экологический образ региона объективно, спрашивая все стороны, давая читателю возможность самому делать выводы. Экологических рейтингов тьма. Есть один — „Зеленый патруль“, который постоянно недобрым словом вспоминает Омскую область. Именно он чаще всего встречается в публикациях. Потому что это же так красиво смотрится в заголовках — Омск на последнем месте. Если написать, все прочитают. Я связывался с коллегами, которые составляют этот рейтинг. У них очень интересный KPI. Они оценивают не саму экологическую ситуацию, а публикации журналистов на территории субъекта. Небеспристрастно».