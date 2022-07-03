«Газовая камера»: омичи рассказали, как пережили ночь выбросов

«Потом не удивляйтесь, почему люди бегут из этого города. Все только хуже и хуже — стабильность хоть в чем-то», — намекнул житель города на традиционно высокую миграционную убыль Омска. Вспомнили горожане и о недавнем визите в регион вице-премьера Виктории Абрамченко, она курирует оказание помощи погорельцам. Зампред правительства занимается вопросами экологии на федеральном уровне. В Омске провела три дня. По мнению местных жителей, в это время атмосферный воздух был чист.