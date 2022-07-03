Город55
ГлавноеВсе новости
«Газовая камера»: омичи рассказали, как пережили ночь выбросов

«Газовая камера»: омичи рассказали, как пережили ночь выбросов

Сегодня, 11:11
Фото: 1MI

Десятки омичей пожаловались на ночные выбросы 2 июля

Жалобы поступили со всех округов города.

После объявленного режима НМУ омичи массово жалуются на неприятный запах по всему городу. В сообществе «Дыши! Омск» появилось десятки сообщений.

Горожане говорят об «ароматах» резины, газа, меркаптана, химии и гари. Недовольством делятся жители Братского, Мендеелеева, Дианова, Солнечного, Старого Кировска, района аэропорта, десятилетия, Нефтяников, Кузьминок, Амура.

Многие омичи сетуют на то, что летом приходится спать с закрытыми окнами. «Газовая камера», — красноречиво описал минувшую ночь один из пользователей соцсети.

«Потом не удивляйтесь, почему люди бегут из этого города. Все только хуже и хуже — стабильность хоть в чем-то», — намекнул житель города на традиционно высокую миграционную убыль Омска. Вспомнили горожане и о недавнем визите в регион вице-премьера Виктории Абрамченко, она курирует оказание помощи погорельцам. Зампред правительства занимается вопросами экологии на федеральном уровне. В Омске провела три дня. По мнению местных жителей, в это время атмосферный воздух был чист.

Город55

Напомним, глава минприроды Илья Лобов накануне провел встречу с журналистами. Поговорили об экологических проблемах Омска:

«Я рад проверкам»: Илья Лобов о пожаре на птицефабрике, гидроузле и экорейтингах
Узнать подробнее
#Общество#Город#Новости#Омск#Илья Лобов#Выбросы#Жалобы#Соцсети
Подпишитесь
Лобов об экологических проблемах, визит Абрамченко, оптимизация ОмГУ
Сегодня, 19:28
«Есть угроза». Омич рассказал о жутких соседях, которые могут спалить пятиэтажку
Сегодня, 12:26
Реализацию «Чистого воздуха» в Омске отложили на два года
Сегодня, 09:45
«Думали, лиса». Омички спасли на трассе неизвестное больное животное
Сегодня, 15:55
Шок. В Омской области двое подростков пытались разрушить мемориал участникам ВОВ
Об инциденте сообщил очевидец в социальных сетях.
Сегодня, 17:58