Вице-премьер Абрамченко высоко оценила помощь погорельцам в Омской области

Вице-премьер Виктория Абрамченко подчеркнула, что обеспечить погорельцев жильем должны до наступления осени и похолодания. Если у погорельцев возникают проблемы с восстановлением документов и прав собственности на утраченное жилье, надо помогать им в ускоренном порядке при помощи нескольких инстанций — судов, прокуратуры и исполнительной власти. Чиновница отметила, что проблема восстановления документов на сгоревшее жилье — общая проблема для всех регионов, пострадавших от пожаров.