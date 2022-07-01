Вице-премьер Абрамченко высоко оценила помощь погорельцам в Омской области

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко вместе с губернатором Омской области Александром Бурковым встретились с жителями Называевского района, которые пострадали от пожаров в начале мая. Перед этим куратор Сибирского федерального округа побывала на месте пожаров, чтобы оценить ход восстановления жилья для погорельцев.
Она напомнила, что президент России Владимир Путин подписал Указ «О мерах по ликвидации последствий пожаров на территориях Красноярского края, Кемеровской области — Кузбасса, Иркутской, Новосибирской, Омской и Курганской областей» и поручил обеспечить поддержку пострадавших и восстановление инфраструктуры.
В Омской области размер выплаты погорельцам рассчитывается исходя из нормы жилплощади, при расчете учитывается показатель средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья в Омской области.
Вице-премьер Виктория Абрамченко подчеркнула, что обеспечить погорельцев жильем должны до наступления осени и похолодания. Если у погорельцев возникают проблемы с восстановлением документов и прав собственности на утраченное жилье, надо помогать им в ускоренном порядке при помощи нескольких инстанций — судов, прокуратуры и исполнительной власти. Чиновница отметила, что проблема восстановления документов на сгоревшее жилье — общая проблема для всех регионов, пострадавших от пожаров.
«Хочу отметить удачный опыт Омской области в части разработки нормативной базы. В регионе предусматривается компенсация за утрату не только единственного жилья. Это очень важно для людей, у которых есть квартира или доля в праве на какой-то объект, а в пожаре они потеряли дом, на который копили всю жизнь и строили всей семьей. Омская область таких людей не бросает и помогает из бюджета восстанавливать такие объекты», — подчеркнула Виктория Абрамченко.
Выплата положена даже тем погорельцам, у кого в собственности было другое жилье помимо утраченного. Такие выплаты получат 53 жителя Называевского, Любинского, Омского, Саргатского районов, общая сумма выплат составит 38 млн рублей.
Всем пострадавшим из регионального и местных бюджетов уже выделили единовременную материальную помощь на общую сумму более 29.4 млн рублей. В среднем каждый погорелец на первоочередные нужды получил порядка 75 тыс рублей. Еще порядка 360 млн рублей потратят на восстановление жилья: часть омичей получат средства на строительство домов, часть потратят средство на покупку готовых домов.
«Большинство омских погорельцев получили необходимые выплаты на жилье. Подчеркну, что мы не бросаем людей, у которых было второе жилье, — они тоже получают компенсации. Мы также приняли решение вернуть пострадавшим землю, на которой находились сгоревшие дома. Люди вправе в дальнейшем построить там дачный домик или разбить огород и дальше пользоваться этой землей. Такой практики нет в других регионах», — сообщил Александр Бурков.
Деньги на приобретение нового жилья уже перечислили 124 семьям, это около 267 млн рублей. В среднем на семью приходится от 900 тысяч рублей до 3.5 млн рублей.