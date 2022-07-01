Жена экс-кандидата в мэры Омска стала второй «Миссис Вселенная»

38-летняя многодетная мать из Омска Ирина Рягузова победила в конкурсе красоты «Миссис Вселенная», сообщает ТАСС. Она заняла второе место и стала «Первой вице-миссис Вселенная».
Конкурс проводился в Сеуле, в нем приняли участие более 100 женщин из разных стран. Первое место и титул «Миссис Вселенная» достался участнице из Грузии. Также жюри отметили участниц из Сингапура, Таиланда и Канарских островов.
«Конкуренция на конкурсе была очень жесткая, конечно, были опасения, связанные с текущей политической ситуацией в мире. Но теперь я точно могу сказать, красота и женственность вне санкций», — рассказала омичка.
У Ирины Рягузовой пятеро детей, она занимается бизнесом и благотворительностью. В прошлом году омичка завоевала статус «Миссис Россия Вселенная», что позволило ей попасть в финал «Миссис Вселенная».