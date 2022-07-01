Стало известно, как украсят Омск ко Дню города

Мэрия представила концепт праздничного оформления Омска ко Дню города. Художественное оформление будет строиться на основе стиля 200-летия Омской области. Логотип выглядит, как стилизованная карта города. В ее основе – окружности, которые уменьшают толщину контура к периферии.