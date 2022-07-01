Стало известно, как украсят Омск ко Дню города

Мэрия представила концепт праздничного оформления Омска ко Дню города. Художественное оформление будет строиться на основе стиля 200-летия Омской области. Логотип выглядит, как стилизованная карта города. В ее основе – окружности, которые уменьшают толщину контура к периферии.
Для украшения города будут использовать стикеры на киосках, билборды в дорожном и городском формате, баннеры, флаги и конструкции типа «виндер». Цветовая палитра предусматривает использование 10 цветов.
Городская администрация планирует украсить улицы Гагарина, 60 лет Победы, Ленина, Конева, Комсомольский мост, сквер имени Дзержинского, Омскую крепость и Соборную площадь. На последней локации разместят флаги в четырех разных вариантах.