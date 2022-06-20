Убийца омского футболиста не смог обжаловать пожизненный приговор

Напомним, трагедия произошла в январе 2021 года. Двое друзей возвращались домой по темной улице в Нефтяниках, когда на них напали двое с ножом. Злоумышленники хотели забрать у парней пакет с пивом, но убили футболиста и серьезно ранили его приятеля.