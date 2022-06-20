Убийца омского футболиста не смог обжаловать пожизненный приговор

Судебная коллегия по уголовным делам Пятого апелляционного суда общей юрисдикции рассмотрела апелляцию Георгия Легачева. Ранее его признали виновным в убийстве омского футболиста Егора Дробыша и приговорили к пожизненному заключению.
Его подельника признали виновным в разбое и приговорили к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима. Суд оставил приговор Омского областного суда без изменений. Приговор вступил в силу.
Напомним, трагедия произошла в январе 2021 года. Двое друзей возвращались домой по темной улице в Нефтяниках, когда на них напали двое с ножом. Злоумышленники хотели забрать у парней пакет с пивом, но убили футболиста и серьезно ранили его приятеля.