В Омске выставили на продажу автомобиль бывшего губернатора Полежаева

В Омске выставили на торги Mercedes 2011 года выпуска бывшего губернатора региона Леонида Полежаева. Этот дорогой по тем временам автомобиль купили в 2011 году за 6.6 млн рублей. Позже на нем ездил и экс-губернатор Виктор Назаров. Сейчас начальная стоимость авто составляет чуть более 1 млн рублей.