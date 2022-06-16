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В Омске выставили на продажу автомобиль бывшего губернатора Полежаева

В Омске выставили на продажу автомобиль бывшего губернатора Полежаева

16 июня, 11:48
Фото: 1MI

В Омске продают Mercedes экс-губернатора Полежаева

Купленный когда-то за 6.6 млн губернаторский автомобиль продают за чуть более 1 млн рублей.

В Омске выставили на торги Mercedes 2011 года выпуска бывшего губернатора региона Леонида Полежаева. Этот дорогой по тем временам автомобиль купили в 2011 году за 6.6 млн рублей. Позже на нем ездил и экс-губернатор Виктор Назаров. Сейчас начальная стоимость авто составляет чуть более 1 млн рублей.

Всего минимущество собирается продать 23 автомобиля, высвобожденных из правительственного автопарка как выработавшие свой ресурс. Кроме машины бывшего губернатора в их числе есть BMW 760LI 2006 года выпуска. Ее собираются реализовать за 654 тыс рублей. Остальные автомобили, выставленные на продажу, относятся к маркам ВАЗ, ГАЗ, УАЗ и ПАЗ.

Сообщается, что машины имеют большой пробег, поэтому «дальнейшее их использование и ремонт экономически нецелесообразны». С их продажи в бюджет планируют получить 3 млн рублей. Торги пройдут на электронной площадке «Сбербанк - Автоматизированная система торгов».

#Общество#Новости#Омск#Леонид Полежаев#Автомобиль#Вероника Жукова
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