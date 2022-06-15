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Руководителей двух омских предприятий поменяли местами

Руководителей двух омских предприятий поменяли местами

15 июня, 12:39
Фото: 1MI

Руководителей омского парка и гостиницы поменяли местами

Сменилось руководство в парке 30-летия ВЛКСМ и гостинице «Иртыш».

В двух омских предприятиях поменяли местами руководителей. Речь идет о «Парке культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ» и «Гостиничном комплексе «Иртыш». 

Парк 30-летия ВЛКСМ возглавлял Илья Очкин. С 15 июня он занял кресло руководителя гостиницы. Вместо него директором парка назначили Михаила Морозова, который возглавлял гостиницу «Иртыш».

Напомним, что это уже не первая ситуация, когда в Омске меняют местами директоров. Ранее в Омске поменялись местами главы «Красной звезды» и «Спортивного города». Тогда мои посты сменили Роман Шабалин и Кирилл Ягодка.

#Политика#Новости#Омск#Отставки и назначения#Михаил Морозов#Илья Очкин#Вероника Жукова
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