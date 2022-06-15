Руководителей двух омских предприятий поменяли местами

В двух омских предприятиях поменяли местами руководителей. Речь идет о «Парке культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ» и «Гостиничном комплексе «Иртыш».
Парк 30-летия ВЛКСМ возглавлял Илья Очкин. С 15 июня он занял кресло руководителя гостиницы. Вместо него директором парка назначили Михаила Морозова, который возглавлял гостиницу «Иртыш».
Напомним, что это уже не первая ситуация, когда в Омске меняют местами директоров. Ранее в Омске поменялись местами главы «Красной звезды» и «Спортивного города». Тогда мои посты сменили Роман Шабалин и Кирилл Ягодка.