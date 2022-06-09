Суд внезапно отменил приговор чиновнику, осужденному из-за падения ребенка в колодец

1 сентября 2020 года мальчик отправился на линейку, а после решил поиграть с друзьями на улице 40 лет Ракетных Войск, где и провалился в открытый глубокий водопроводный колодец. Малыша спасли друзья, но он получил травмы. Врачи впоследствии диагностировали у него закрытый компрессионный перелом четырех позвонков, черепно-мозговую травму и рану левого предплечья. Судебные разборки и долгая реабилитация длятся по сей день, хотя на дворе уже 2022 год. Город55 пообщался с отцом пострадавшего мальчика.
Сначала вынесли приговор, а потом все отменили
В конце марта 2022 центральный районный суд Омска вынес приговор начальнику управления муниципальной собственности департамента имущественных отношений мэрии Омска Юрию Макарину. Его обвиняли в халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью ребенка. Суд приговорил чиновника к двум годам лишения свободы условно, а департамент должен был выплатить пострадавшему 1 млн рублей компенсации морального и материального ущерба. Вот только дело снова неожиданно вернули в суд.
Отец пострадавшего рассказал «Городу55», что 6 июня было последнее заседание апелляционного областного суда.
«Судья отменил приговор первой инстанции и сказал, что дело опять должно рассматриваться в суде первой инстанции, но только в другом составе суда», — сообщил Евгений Л.
По словам папы мальчика, ими был заявлен гражданский иск в рамках уголовного дела к департаменту имущественных отношений, однако раз приговор Макарину отменили, то теперь и никакой компенсации можно не ждать.
«Сейчас опять дело с областного суда вернется на Тарскую, опять будет решаться вопрос, какой судья будет его рассматривать, снова будут все эти назначения даты заседания и прочее. Возникает вопрос: если областному суду что-то не понравилось и все вернулось на Тарскую, по моему мнению, судья на Тарской может отписать «отправить дело на доследование, так как не определен обвиняемый», — делится отец мальчика.
Снова вернулись в 2020-й
Глава семейства возмущен исходом и говорит, что с такими «сюрпризами» они не то, что не продвинулись в решении проблемы, а вернулись на два года назад.
«У нас первый-то суд тянулся год, — вздыхает Евгений Л. — Было около 18 заседаний и каждое длилось примерно по два часа».
Сейчас адвокат, который занимается делом пострадавшего, ждет судебное решение. Потом станет понятно, что делать дальше и как правильнее поступить.
«У нас следствие шло со скрипом, пока мы не обратились на сайт Владимира Путина, чтобы все сдвинулось с мертвой точки. За время следствия у меня поменялось четыре следователя, потом после обращения на сайт президента обвинительное заключение ушло в суд на Тарскую», — делится отец.
Мечту ребенка просто убили
Дело вернули на дорасследование и теперь его будет рассматривать новый судья, новый прокурор, но семью эти новые подробности не радуют, к тому же у мальчика до сих пор проблемы здоровьем, также он не может полноценно ходить на физкультуру.
«Мы в конце июня пойдем заново в поликлинику, так как состоим на учете у ортопеда. А вообще, нам еще сказали, что будем стоять у него в течении пяти лет. Каждые полгода должны будем появляться у врача, проходить все необходимые обследования, делать снимки. У сына три позвонка восстановились, а четвертый нет», — говорит папа.
Нормальную активную жизнь школьник увидит еще не скоро. Проблемы со здоровьем то и дело дают о себе знать и заставляют отказываться от многих детских забав.
«У нас нет сейчас общей физической группы, мы на второй подготовительной. Осенью все пойдут в школу, а нам как раз к ортопеду и будет снова назначена вторая оздоровительная группа. То есть, он не будет заниматься с детьми, и придется ему как-то заниматься отдельно», — рассказывает глава семьи.
Впрочем, школьнику придется отказаться не только от физкультуры, но и от своей заветной мечты.
«Мы со старшим сыном подали документы в кадетский корпус, младший тоже хотел поступать, а также заниматься тхэквондо, как и брат. А сейчас какой тхэквондо и кадетский корпус? Ребенку мечту убили напрочь», — рассказывает отец.
Обещания и странный интерес властей
Семья вместо реальной помощи и справедливости слышит только обещания чиновников, от которых ни ребенку, ни родителям не становится легче.
«Администрация говорит: „да, мы пойдем вам на уступки, поможем“, а впечатление, что когда коснется дела, они скажут, что этого не говорили и договоров никаких не подписывали», — продолжает Евгений Л.
В ходе разговора мужчина вспомнил, что когда состоялось оглашение приговора суда первой инстанции, на их семью тут же поступила анонимная жалоба в опеку.
«Как только состоялось оглашение приговора, буквально через несколько дней к нам пришла опека с проверкой. Благополучная мы семья или нет. Было впечатление, что на нас началась травля. Запрашивали характеристики с поликлиник, со школы, опрашивали соседей, даже добрались до полиции», — рассказывает отец.
Опека проблем не выявила и дала заключение, что семья вполне благополучна и вопросов к ним нет.
«Мы так и не разобрались, кто мог написать жалобу, на основании чего это было сделано. Но я предполагаю, что это сделал кто-то из чиновников», — пояснил омич.
После получения компенсации рассчитывали свозить ребенка на море
Отметим, ребенок целый год был вынужден ходить в корсете. Кроме того, он лежал в больнице и проходил большое количество достаточно неприятных процедур.
«Все лето у него прошло в пустую. Он не гулял, не плавал, не катался на велосипеде, не бегал с друзьями. Просто все лето просидел, а для ребенка это целая пытка, особенно когда его сверстники гуляют, играют, куда-то ходят», — говорит отец.
Родители рассчитывали свозить ребенка на море после того, как им выплатят компенсацию, чтобы побробовать вернуть малыша к полноценной жизни, но пока неизвестно, когда эта история дойдет до логического завершения.