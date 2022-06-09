Суд внезапно отменил приговор чиновнику, осужденному из-за падения ребенка в колодец

1 сентября 2020 года мальчик отправился на линейку, а после решил поиграть с друзьями на улице 40 лет Ракетных Войск, где и провалился в открытый глубокий водопроводный колодец. Малыша спасли друзья, но он получил травмы. Врачи впоследствии диагностировали у него закрытый компрессионный перелом четырех позвонков, черепно-мозговую травму и рану левого предплечья. Судебные разборки и долгая реабилитация длятся по сей день, хотя на дворе уже 2022 год. Город55 пообщался с отцом пострадавшего мальчика.