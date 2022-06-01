Управляющего омской базой «Политотдел» отправили под домашний арест на два месяца

В Омской области суд определил меру пресечения для 48-летнего управляющего базой отдыха «Политотдел». 26 мая 2022 года 14-летний школьник, который не умел плавать, утонул в бассейне базы отдыха, когда катался в горки.
По словам тети погибшего ребенка, за детьми никто не следил. После того, как мальчик утонул, его достали из бассейна только через 10 минут.
30 мая СК задержал управляющего на 48 часов. Его обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности или здоровья потребителей, что привело к смерти человека по неосторожности (п. «в», ч. 2 ст. 238 УК РФ).
Следователи считают, что ребенок утонул в бассейне из-за отсутствия контроля со стороны инструктора. Обвиняемый не признает свою вину. Суд отправил управляющего «Политотделом» под домашний арест на два месяца.