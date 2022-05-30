СК задержал управляющего омской базой «Политотдел», где утонул школьник

В Омской области на 48 часов задержан управляющий базы отдыха «Политотдел», где ранее в аквапарке погиб ребёнок.
Следователи начали уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в», ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Напомним, что 26 мая 2022 года 14-летний школьник, не умеющий плавать, утонул, катаясь с горки бассейна аквапарка базы отдыха «Политотдел».