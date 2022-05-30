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СК задержал управляющего омской базой «Политотдел», где утонул школьник

СК задержал управляющего омской базой «Политотдел», где утонул школьник

30 мая, 21:28
Фото: 1MI
Мальчик захлебнулся в аквапарке.

В Омской области на 48 часов задержан управляющий базы отдыха «Политотдел», где ранее в аквапарке погиб ребёнок.

Следователи начали уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в», ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Напомним, что 26 мая 2022 года 14-летний школьник, не умеющий плавать, утонул, катаясь с горки бассейна аквапарка базы отдыха «Политотдел».

 

#Новости#Задержание#База отдыха#Утонул ребенок
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