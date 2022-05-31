«Никто не следил». Появились подробности трагедии в омском аквапарке

Женщина считает, что школьников не должны были пускать в бассейн без жилетов и оставлять без присмотра. Сотрудники аквапарка оправдались тем, что жилеты выдают за отдельную плату — у детей были средства, чтобы купить их, однако никто не настоял на том, чтобы дети были в снаряжении.