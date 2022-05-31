«Никто не следил». Появились подробности трагедии в омском аквапарке

Как сообщает «Новый Омск», семье погибшего мальчика показали видеозаписи с камер наблюдения, установленных в аквапарке. Его тетя рассказала, что на записи частично запечатлен момент гибели подростка.
Ребенок, по словам женщины, не катался с горки, а нырял вместе с одноклассником в большом бассейне, глубина которого достигает 3.5 метров. Сопровождающих при этом на записи не видно, как и дежурных спасателей.
«Один сопровождающий увел детей: за которых расписался, тех и увел, за другими следить не должен. Другая [сопровождающая] вообще не пойми где была и куда потом пошла, — делится тетя погибшего мальчика. - Сотрудник аквапарка сидел около лягушатника, там вроде малышня какая-то барахталась. На тех, кто остался в большом бассейне, никто внимания не обратил и не следил за ними. Когда ребенок утонул, достали его спустя десять минут».
Женщина считает, что школьников не должны были пускать в бассейн без жилетов и оставлять без присмотра. Сотрудники аквапарка оправдались тем, что жилеты выдают за отдельную плату — у детей были средства, чтобы купить их, однако никто не настоял на том, чтобы дети были в снаряжении.
«Сопровождающие решили воспользоваться моментом и отдохнуть, сотрудники парка продают услугу без гарантии безопасности», — заявила родственница погибшего мальчика.
Трагедия в аквапарке в «Политотделе» случилась в минувший четверг, 26 мая. 14-летний школьник утонул, купаясь в бассейне. Региональный Следственный комитет начал проверку в рамках уголовного дела по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Накануне, 30 мая, стало известно о задержании управляющего «Политотдела» в рамках расследования уголовного дела по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Тем не менее, аквапарк и база отдыха продолжает работать.