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Posted 19 мая 2022,, 10:30

Published 19 мая 2022,, 10:30

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Стало известно о закрытии легендарного кинотеатра в Омске

19 мая 2022, 10:30

Старейший омский кинотеатр «Маяковский» скоро закроется

На очереди «Слава».

В скором времени закроется старейший кинотеатр Омска «Маяковский». Об этом со ссылкой на его совладельца Илью Иванова сообщает издание «ВОмске». Городу55 Иванов подтвердил эту информацию.

Вероятно, что кинотеатр закроется уже в конце следующей недели. Сейчас юристы занимаются оформлением документов. В частности, сокращением работников. Что касается дальнейшей судьбы здания — пока оно будет пустовать.

«Пока вариантов решения у нас нет. Ждем изменений на федеральном и международном уровне», — прокомментировал совладелец кинотеатра Илья Иванов.

Вслед за «Маяковским» такая же участь может быть уготована и кинотеатру «СЛАВА». Как сообщает  издание, эту информацию удалось подтвердить у неофициального источника в бизнес-среде. Директор кинотеатра Дмитрий Савельев точных прогнозов пока не дает.

«Это один из возможных вариантов в данной ситуации», — сказал он.

Кинотеатр «Маяковский» проработал в Омске 66 лет. Он открылся в 1954 году на месте сада имени Куйбышева. При открытии назывался кинотеатром имени Маяковского.  В 1975 году в «Маяковском» появился стереозал и начали показывать стереофильмы. Это то, что мы привыкли назвать 3D-кино. А в 1999 году в кинотеатре «Маяковский» улучшили звук. Здесь установили систему звука вокруг «dolby digital».

Что касается кинотеатра «СЛАВА», он открылся в декабре 2012 года в «Миллениуме».

#Омск#Закрытие#Новости#Любовь Фёдорова#Кинотеатр Маяковский
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