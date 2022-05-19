Стало известно о закрытии легендарного кинотеатра в Омске

Posted 19 мая 2022,, 10:30
Published 19 мая 2022,, 10:30
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
В скором времени закроется старейший кинотеатр Омска «Маяковский». Об этом со ссылкой на его совладельца Илью Иванова сообщает издание «ВОмске». Городу55 Иванов подтвердил эту информацию.
Вероятно, что кинотеатр закроется уже в конце следующей недели. Сейчас юристы занимаются оформлением документов. В частности, сокращением работников. Что касается дальнейшей судьбы здания — пока оно будет пустовать.
«Пока вариантов решения у нас нет. Ждем изменений на федеральном и международном уровне», — прокомментировал совладелец кинотеатра Илья Иванов.
Вслед за «Маяковским» такая же участь может быть уготована и кинотеатру «СЛАВА». Как сообщает издание, эту информацию удалось подтвердить у неофициального источника в бизнес-среде. Директор кинотеатра Дмитрий Савельев точных прогнозов пока не дает.
«Это один из возможных вариантов в данной ситуации», — сказал он.
Кинотеатр «Маяковский» проработал в Омске 66 лет. Он открылся в 1954 году на месте сада имени Куйбышева. При открытии назывался кинотеатром имени Маяковского. В 1975 году в «Маяковском» появился стереозал и начали показывать стереофильмы. Это то, что мы привыкли назвать 3D-кино. А в 1999 году в кинотеатре «Маяковский» улучшили звук. Здесь установили систему звука вокруг «dolby digital».
Что касается кинотеатра «СЛАВА», он открылся в декабре 2012 года в «Миллениуме».