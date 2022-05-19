Стало известно о закрытии легендарного кинотеатра в Омске

Кинотеатр «Маяковский» проработал в Омске 66 лет. Он открылся в 1954 году на месте сада имени Куйбышева. При открытии назывался кинотеатром имени Маяковского. В 1975 году в «Маяковском» появился стереозал и начали показывать стереофильмы. Это то, что мы привыкли назвать 3D-кино. А в 1999 году в кинотеатре «Маяковский» улучшили звук. Здесь установили систему звука вокруг «dolby digital».