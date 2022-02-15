В Омске памятник Бухгольцу решили разместить в другом месте

В 2019 году о памятнике снова заговорили. Его подумывали разместить в парке 300-летия Омска, в Омской крепости или площади перед администрацией Центрального округа. В результате архитекторы решили установить его на площади Бухгольца, но для этого нужно было разобрать или перенести шар.