В Омске памятник Бухгольцу решили разместить в другом месте

Posted 15 февраля 2022,, 08:08
Published 15 февраля 2022,, 08:08
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
По информации издания, вчера, 14 февраля, в Омске прошло заседание архитектурного совета, на котором обсудили вопрос расположения памятника Бухгольцу. Скульптор Игорь Вахитов рассказал, что горсовет попросил найти для статуи новое место.
Художник предложил разместить памятник на набережной рядом с одноименной площадью у речного вокзала. Такое место выбрали из-за реконструкции набережной и проектирования пешеходного моста через Омь.
Высота памятника (постамент и сама скульптура) составит 14 метров. Фигура Ивана Бухгольца на коне будет направлена в сторону Иртыша. Благодаря подобному решению будет видно шар «Держава», а сам памятник можно будет наблюдать из разных точек. Архитектурный совет поддержал такое решение.
Напомним, что памятник должен был появиться в Омске в 2016 году к 300-летию города. Его скульптором является Сергей Норышев. Сначала открытие перенесли на пару месяцев, а потом отложили на неопределенное время из-за нехватки финансирования.
В 2019 году о памятнике снова заговорили. Его подумывали разместить в парке 300-летия Омска, в Омской крепости или площади перед администрацией Центрального округа. В результате архитекторы решили установить его на площади Бухгольца, но для этого нужно было разобрать или перенести шар.