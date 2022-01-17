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Posted 17 января 2022,, 10:17

Published 17 января 2022,, 10:17

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

В Омской области официально подтвердился случай заражения «омикроном»

17 января 2022, 10:17
В Омской области выявлен первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса. Об этом со ссылкой на данные регионального Роспотребнадзора сообщает издание «Омскрегион».

Как уточняет издание, точное количество зараженных пока неизвестно, однако в областном Роспотребнадзоре подтверждают, что штамм пришел в Омскую область.

Омская область стала пятой в Сибири, где обнаружили омикрон-штамм. В связи с этим региональный минздрав приготовился к открытию новых коронавирусных коек, идет разработка схемы маршрутизации пациентов на случай необходимости.

В минздраве отмечают, что защититься от заражения «омикроном» можно при помощи вакцинации.

Напомним, ранее в СМИ сообщалось о шести случаях заражения «омикроном» в Омской области. В минздраве региона эту информацию не комментируют, Роспотребнадзор был не доступен для комментариев.

#Омск сегодня#Общество#Коронавирус COVID-19#Новости
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