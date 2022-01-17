В Омской области официально подтвердился случай заражения «омикроном»

Posted 17 января 2022,, 10:17
Published 17 января 2022,, 10:17
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Как уточняет издание, точное количество зараженных пока неизвестно, однако в областном Роспотребнадзоре подтверждают, что штамм пришел в Омскую область.
Омская область стала пятой в Сибири, где обнаружили омикрон-штамм. В связи с этим региональный минздрав приготовился к открытию новых коронавирусных коек, идет разработка схемы маршрутизации пациентов на случай необходимости.
В минздраве отмечают, что защититься от заражения «омикроном» можно при помощи вакцинации.
Напомним, ранее в СМИ сообщалось о шести случаях заражения «омикроном» в Омской области. В минздраве региона эту информацию не комментируют, Роспотребнадзор был не доступен для комментариев.