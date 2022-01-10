У бизнесменов Суслова и Передельского прошли обыски по делу об обманутых дольщиках

Следственные мероприятия связаны с уголовным делом по факту хищения средств у дольщиков, вложившихся в проекты ИСК «ДомСтройОмск» и «Красноярской промышленной компании». Учредителями обеих организаций ранее и выступали Суслов и Передельский.
Активное привлечение средств покупателей началось в 2014 году, а в 2016 гг. должны были вводиться дома на ул. Кирова и Перелета. Однако обещанных квартир дольщики не получили и по сей день. В марте 2017 года было возбуждено уголовное дело по фактам хищения средств дольщиков, однако расследование сначала заглохло, а затем дело и вовсе прекратили. Возобновить расследование удалось только в августе 2021 года.
В то же время СМИ выяснили, что Суслов и Передельский обладали многочисленными активами в недвижимости, но странным образом впоследствии квартиры, коммерческие помещения и прочее имущество было переписано на друзей и компаньонов предпринимателей. Сейчас в арбитражном суде Омской области, где идет процесс банкротства «Краспромкома» и «ДомСтройОмска», рассматриваются заявления дольщиков о субсидиарной ответственности. Истцы полагают, что Суслов и Передельский могли намеренно предпринимать действия по выводу имущества и требуют привлечь их к субсидиарной ответственности, то есть взыскать долги перед дольщиками за счёт личных средств и имущества бизнесменов. Совокупный размер требований участников строительства, по данным судебного дела, составляет около 615 млн рублей.
На ситуацию с дольщиками неоднократно обращалось внимание на федеральном уровне. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал от омского Следственного управления активизировать работу в этом направлении, поскольку, несмотря на наличие в регионе десятков проблемных домов, уголовные дела и приговоры отсутствовали. Кроме того, совсем недавно вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что дом по ул. Кирова станет единственным из подобных недостроев по стране, где работы будут завершены за счёт бюджета (в остальных случаях предусмотрены компенсации). По словам чиновника, квартиры в 16-этажке получат 260 омичей.
Таким образом, из-за действий недобросовестного застройщика фактически нанесён ущерб не только физическим лицам, но и бюджету, которому теперь придётся финансировать завершение проблемного дома. А это значит, что если по результатам уголовного дела будет установлена вина конкретных лиц в хищениях денег дольщиков, то государство получит право в судебном порядке взыскать с этих лиц расходы, понесённые казной.