У бизнесменов Суслова и Передельского прошли обыски по делу об обманутых дольщиках

В то же время СМИ выяснили, что Суслов и Передельский обладали многочисленными активами в недвижимости, но странным образом впоследствии квартиры, коммерческие помещения и прочее имущество было переписано на друзей и компаньонов предпринимателей. Сейчас в арбитражном суде Омской области, где идет процесс банкротства «Краспромкома» и «ДомСтройОмска», рассматриваются заявления дольщиков о субсидиарной ответственности. Истцы полагают, что Суслов и Передельский могли намеренно предпринимать действия по выводу имущества и требуют привлечь их к субсидиарной ответственности, то есть взыскать долги перед дольщиками за счёт личных средств и имущества бизнесменов. Совокупный размер требований участников строительства, по данным судебного дела, составляет около 615 млн рублей.