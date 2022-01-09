Пациент не дождался медиков с корпоратива и умер

В одном из телеграм-каналов Лесосибирска появилось шокирующее видео. На кадрах — будто корпоратив у людей в одежде, похожей на медицинскую. В комментариях местные жители отмечают: дело происходит в межрайонной больнице, а за стенками кабинета — пациент в тяжелом состоянии.