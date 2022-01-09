Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Пациент не дождался медиков с корпоратива и умер

9 января 09:10
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Красноярском крае пациент не дождался помощи «отмечающих» врачей. «Проспект Мира» сообщает о смерти мужчины в Лесосибирске.

В одном из телеграм-каналов Лесосибирска появилось шокирующее видео. На кадрах — будто корпоратив у людей в одежде, похожей на медицинскую. В комментариях местные жители отмечают: дело происходит в межрайонной больнице, а за стенками кабинета — пациент в тяжелом состоянии.

Помощи больной так и не дождался — умер, сообщили «Проспекту Мира» родственники покойного. Скандальное видео было сделано уже после смерти.

Летальный исход зафиксировали 5 января в 20:40. Камеру включила в 22:56 супруга 56-летнего погибшего пациента. В саму больницу женщину не пустили, снимала через окно ординаторской. «Мы звонили в больницу часами, нам не давали никакой информации о состоянии отца, просто клали трубку», — рассказал сын. Семья обратилась в прокуратуру.

Известно, что в больницу мужчина попал 25 декабря из-за проблем с кишечником. За 11 дней ему сделали пять операций, но состояние все ухудшалось, говорят родственники. Их перестали пускать в палату, ссылаясь на карантин.

Официальную причину смерти озвучат только после праздников.

#Новости#Смерть#Больницы#Видео#Происшествия
Подпишитесь
В Омске снова прогнозируют рост заболеваемости ковидом: будут ли закрывать школы
Вчера, 18:27
Депутат Госдумы попросил Бастрыкина взять под контроль ситуацию с Анной Степаненко
Вчера, 19:15
В Омском аэропорту экстренно посадили самолет из-за смерти пилота
Вчера, 13:31
Росгидромет обнаружил экстремально высокое загрязнение воздуха в Омской области
Вчера, 17:19
В Омске арестовали замглавы омской чеченской диаспоры Альви Джабраилова
Вчера, 10:35
Почем хоккей? Стали известны цены на матчи «Авангарда» в Омске
Вчера, 22:10