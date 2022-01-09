Пациент не дождался медиков с корпоратива и умер

В одном из телеграм-каналов Лесосибирска появилось шокирующее видео. На кадрах — будто корпоратив у людей в одежде, похожей на медицинскую. В комментариях местные жители отмечают: дело происходит в межрайонной больнице, а за стенками кабинета — пациент в тяжелом состоянии.
Помощи больной так и не дождался — умер, сообщили «Проспекту Мира» родственники покойного. Скандальное видео было сделано уже после смерти.
Летальный исход зафиксировали 5 января в 20:40. Камеру включила в 22:56 супруга 56-летнего погибшего пациента. В саму больницу женщину не пустили, снимала через окно ординаторской. «Мы звонили в больницу часами, нам не давали никакой информации о состоянии отца, просто клали трубку», — рассказал сын. Семья обратилась в прокуратуру.
Известно, что в больницу мужчина попал 25 декабря из-за проблем с кишечником. За 11 дней ему сделали пять операций, но состояние все ухудшалось, говорят родственники. Их перестали пускать в палату, ссылаясь на карантин.
Официальную причину смерти озвучат только после праздников.