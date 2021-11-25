У Эрмитажа в Омске появится ледовый городок с персонажами «Маленького принца»

На площади у Эрмитажа-Сибирь появится ледовый городок по мотивам сказки Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Изо льда изготовят скульптуру самого Маленького Принца, ракету, солнце, звезды, а также ледяные горы и облака.
Вместе с этим по просьбам омичей здесь установят горку, а также традиционно поставят «Арку желаний», где каждый омич сможет оставить свое желание.
В период новогодних праздников на улице Музейной будет работать ярмарка, появятся фотозоны и подсветка. Пространство будет украшено в период с 26 декабря по 16 января.
Также по улице Музейной будет проходить новогодний маршрут. Здесь будет оборудована локация, посвященная теме космоса и науки.