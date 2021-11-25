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У Эрмитажа в Омске появится ледовый городок с персонажами «Маленького принца»

25 ноября 2021, 08:24
Фото: Анна Шестакова / Минкультуры Омской области
В министерстве культуры Омской области показали, как будет выглядеть улица Музейная в центре Омска этой зимой. Здесь появится ледовый городок, созданный по мотивам сказки «Маленький принц».

На площади у Эрмитажа-Сибирь появится ледовый городок по мотивам сказки Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Изо льда изготовят скульптуру самого Маленького Принца, ракету, солнце, звезды, а также ледяные горы и облака.

Вместе с этим по просьбам омичей здесь установят горку, а также традиционно поставят «Арку желаний», где каждый омич сможет оставить свое желание.

В период новогодних праздников на улице Музейной будет работать ярмарка, появятся фотозоны и подсветка. Пространство будет украшено в период с 26 декабря по 16 января.

Также по улице Музейной будет проходить новогодний маршрут. Здесь будет оборудована локация, посвященная теме космоса и науки.

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