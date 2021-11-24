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Выборы нового мэра Омска готовятся провести 14 декабря

24 ноября 2021, 06:08
Фото: Город55
Выборы нового мэра Омска могут состояться уже через три недели. Как сообщает «Новый Омск», внеочередное заседание Горсовета по этому вопросу могут собрать уже 14 декабря.

Об этом на сегодняшнем пленарном заседании Омского горсовета сообщил спикер Владимир Корбут. Если к 9 декабря комиссия отберет не менее двух кандидатов на этот пост, состоится внеочередное заседание Горсовета.

«Если 9 декабря будет написано в мой адрес письмо о том, что определены не менее двух кандидатур, я буду вынужден 14 числа организовать внеочередное заседание Омского городского Совета для выборов мэра», — цитирует издание председателя Горсовета Владимира Корбута.

Голосование за нового мэра состоится в очном, а не дистанционном режиме. Это будет первое за несколько месяцев очное заседание. Сейчас на пост мэра Омска претендует 21 человек, документы от желающих будут принимать до 6 декабря, после этого в избирательной комиссии пройдет отбор кандидатов.

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