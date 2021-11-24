Выборы нового мэра Омска готовятся провести 14 декабря

Об этом на сегодняшнем пленарном заседании Омского горсовета сообщил спикер Владимир Корбут. Если к 9 декабря комиссия отберет не менее двух кандидатов на этот пост, состоится внеочередное заседание Горсовета.
«Если 9 декабря будет написано в мой адрес письмо о том, что определены не менее двух кандидатур, я буду вынужден 14 числа организовать внеочередное заседание Омского городского Совета для выборов мэра», — цитирует издание председателя Горсовета Владимира Корбута.
Голосование за нового мэра состоится в очном, а не дистанционном режиме. Это будет первое за несколько месяцев очное заседание. Сейчас на пост мэра Омска претендует 21 человек, документы от желающих будут принимать до 6 декабря, после этого в избирательной комиссии пройдет отбор кандидатов.