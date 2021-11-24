Сегодня Минздрав зарегистрирует вакцину от коронавируса для детей

В среду, 24 ноября, на совещании правительства РФ вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о регистрации еще одной вакцины против коронавирусной инфекции. На этот раз для детей.
«Минздрав зарегистрирует вакцину от коронавируса для детей от 12 до 17 лет сегодня», — сообщила собравшимся Татьяна Голикова.
При этом, по словам вице-премьера, прививки от Сovid детям будут проводится только при наличии согласия родителей или самого несовершеннолетнего, если ему больше 15 лет.
Судя по всему, прививки детям могут начать ставить уже к Новому году.
«Вакцина от коронавируса для подростков может поступить в гражданский оборот в конце декабря», — заверила Голикова.
Отметим, что президент РФ Владимир Путин предложил подумать и над вакциной для детей начиная с двухлетнего возраста.