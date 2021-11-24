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Сегодня Минздрав зарегистрирует вакцину от коронавируса для детей

24 ноября 2021, 12:24
Фото: Медиахолдинг1Mi
Вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова заявила о регистрации детской вакцины.

В среду, 24 ноября, на совещании правительства РФ вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о регистрации еще одной вакцины против коронавирусной инфекции. На этот раз для детей.

«Минздрав зарегистрирует вакцину от коронавируса для детей от 12 до 17 лет сегодня», — сообщила собравшимся Татьяна Голикова.

При этом, по словам вице-премьера, прививки от Сovid детям будут проводится только при наличии согласия родителей или самого несовершеннолетнего, если ему больше 15 лет.

Судя по всему, прививки детям могут начать ставить уже к Новому году.

«Вакцина от коронавируса для подростков может поступить в гражданский оборот в конце декабря», — заверила Голикова.

Отметим, что президент РФ Владимир Путин предложил подумать и над вакциной для детей начиная с двухлетнего возраста.

#Новости#Прививки#Вакцинация#Коронавирус COVID-19#Вакцина#Общество
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