«Если упаду, звоните в скорую»: омич спасался из запертой квартиры и упал вниз

Дело было так. Во вторник, 28 сентября, омич приехал в гости к своей 31-летней знакомой, которая проживает в многоэтажке на улице Лукашевича, 21\2. Посидели, выпили, поговорили и уснули. На утро после тщетных попыток разбудить кавалера девушка закрыла квартиру и отправилась по своим делам.