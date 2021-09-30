«Если упаду, звоните в скорую»: омич спасался из запертой квартиры и упал вниз

Дело было так. Во вторник, 28 сентября, омич приехал в гости к своей 31-летней знакомой, которая проживает в многоэтажке на улице Лукашевича, 21\2. Посидели, выпили, поговорили и уснули. На утро после тщетных попыток разбудить кавалера девушка закрыла квартиру и отправилась по своим делам.
«Омич проснулся в одиннадцатом часу утра, понял, что он заперт и стал искать пути выхода. Выбор пал на балкон», — рассказал Городу55 источник в силовых структурах.
На балконе омич докричался до соседей и попросил перебраться к ним, чтобы спокойно выйти через дверь. Однако получил отказ, мол, мы вас первый раз видим.
«Тут на глаза мужчине попался какой-то провод, то ли антенный, то ли отчего-то еще. По нему он и решил спуститься вниз», — пояснил наш собеседник.
Со словами: «Если упаду, вызывайте скорую», мужчина и начал свой спуск. Продолжался он не долго – провод оборвался и омич рухнул на землю с высоты четвертого этажа.
«Его доставили в приемное отделение БСМП № 1 в 11:33. У мужчины диагностированы открытые переломы лучевой кости и бедра. Помимо этого зафиксирована двухсторонняя пневмония», — сообщили Городу55 в медицинском учреждении.
Факт этого инцидента подтвердили в УМВД по Омской области, сообщив, что проводится проверка, и на данном этапе ничего криминального в произошедшем не наблюдается.