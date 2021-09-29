Три важные новости среды об отставке Фадиной, подорожании бензина и дорожных схемах

Новость № 1. Фадина — все. Сегодня мэр города официально ушла в отставку. Депутаты уже сформировали состав комиссии, которая определит нового мэра. Она должна состоять на 50 процентов из представителей губернатора и на 50 — из членов Горсовета.
Новость № 2. Цены на бензин снова вырастут — в этот раз на 25-30 копеек за литр. Объясняют это тем, что разница между розничной и оптовой ценой топлива почти не различается. Это произошло из-за увеличения экспортных индексов — нетбэков. При этом Росстат подсчитал, что средняя цена Аи-95 сократилась на 24 копейки с начала сентября.
Новость № 3. На Ленинградской площади сменится схема движения. Связано это с ремонтными работами. Куда, как и почему теперь придется ехать омским водителям — можно узнать в нашем свежем материале. Отметим, что на участке должны установить восемь новых светофоров и камеры фото и видеофиксации.