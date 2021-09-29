Три важные новости среды об отставке Фадиной, подорожании бензина и дорожных схемах

Новость № 2. Цены на бензин снова вырастут — в этот раз на 25-30 копеек за литр. Объясняют это тем, что разница между розничной и оптовой ценой топлива почти не различается. Это произошло из-за увеличения экспортных индексов — нетбэков. При этом Росстат подсчитал, что средняя цена Аи-95 сократилась на 24 копейки с начала сентября.