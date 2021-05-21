«Нет желания здесь работать». Омский перевозчик Торопов ушел с рынка

Торопов признался, что работать на 18-местных «газелях» невыгодно, а автобусы средней вместимости стоят около 5 млн рублей, хотя еще два года назад их стоимость составляла 2-2,5 млн рублей. Несмотря на то, что в автопарке Торопова есть и такие автобусы, они, по словам бизнесмена, не спасают положение.