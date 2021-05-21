«Нет желания здесь работать». Омский перевозчик Торопов ушел с рынка

Posted 21 мая 2021,, 05:13
Published 21 мая 2021,, 05:13
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
По данным издания, предприниматель Виталий Торопов продал часть автопарка, а остальные транспортные средства перевез в Екатеринбург. По мнению Торопова, заниматься перевозками в Омске невыгодно с экономической точки зрения.
Как рассказал бизнесмен, сегодня наблюдается низкий пассажиропоток, который так и не восстановился к «доковидному» уровню. Торопов привел цифры: ежедневно автобус перевозит не более 350 человек, прежняя цифра — 500-600 человек.
«Амортизация, мойка, топливо, налоги, зарплаты — расходная часть растет, а доходы только падают», — признался предприниматель.
Торопов признался, что работать на 18-местных «газелях» невыгодно, а автобусы средней вместимости стоят около 5 млн рублей, хотя еще два года назад их стоимость составляла 2-2,5 млн рублей. Несмотря на то, что в автопарке Торопова есть и такие автобусы, они, по словам бизнесмена, не спасают положение.
«Выполнять социальную функцию — замечательно, но не себе же в убыток […] Вкладываться в пассажирские перевозки в Омске бессмысленно — заработка просто нет. Как и желания здесь работать тоже», — подытожил перевозчик.