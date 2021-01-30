Выяснились подробности дела о закупках экс-главы омского Минздрава Солдатовой

Posted 30 января 2021,, 13:42
Published 30 января 2021,, 13:42
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
По версии следствия, Солдатова причинила тяжкие последствия Минздраву, заключив контракты на поставку аппаратов ИВЛ, томографов, рентгенов и наркозно-дыхательных аппаратов у знакомых ей фирм по завышенным ценам.
«Солдатова, используя авторитет в занимаемой должности, предвидя возможное наступление общественно опасных последствий, решила организовать заключение госконтрактов с известными ей коммерческими организациями, такими как „Инфомед“, „Линкос МК“, „Уникхелз“, „Ньюмедтех“, „Никмед“, и оплатить их выделенными бюджетными ассигнованиями для обеспечения оказания медицинской помощи по борьбе с новой коронавирусной инфекцией без соблюдения принципа эффективности бюджетных средств, без организации сбора предложений у иных поставщиков», — приводит издание слова следователя по делу против Солдатовой.
Отметим, что в начале ноября 2020 года Город55 опубликовал материал, в котором подробно разобрал «коронавирусные» закупки ведомства под руководством Солдатовой и изучил поставщиков, которые чаще всего выигрывали контракты на поставку оборудования. В материале как раз мы обращали внимание на странную стоимость томографов и аппаратов ИВЛ, которые поставляли компании «Никмед» и «Уникхелз». Позже издание «Коммерческие вести» опубликовало свое расследование об авральных тратах омского Минздрава под руководством Солдатовой.
Добавим, что накануне, 29 января, суд заочно арестовал Ирину Солдатову по делу о превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ), экс-чиновница имеет статус обвиняемой. По данным Города55, Солдатова может скрываться от следователей в своей квартире в Дубае. Кроме нее фигурантом дела значатся директор казенного учреждения «Дирекция по обслуживанию государственной системы здравоохранения Омской области» Виктор Бабиков и неустановленные лица.