Выяснились подробности дела о закупках экс-главы омского Минздрава Солдатовой

Отметим, что в начале ноября 2020 года Город55 опубликовал материал, в котором подробно разобрал «коронавирусные» закупки ведомства под руководством Солдатовой и изучил поставщиков, которые чаще всего выигрывали контракты на поставку оборудования. В материале как раз мы обращали внимание на странную стоимость томографов и аппаратов ИВЛ, которые поставляли компании «Никмед» и «Уникхелз». Позже издание «Коммерческие вести» опубликовало свое расследование об авральных тратах омского Минздрава под руководством Солдатовой.