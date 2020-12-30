Антитела к коронавирусу. Когда сдавать тест и что значат результаты

Наличие антител не гарантирует стойкого иммунитета к коронавирусу SARS-CoV-2. Есть вероятность неспецифической реакции, то есть ложноположительного результата. Иммуноглобулинов может оказаться недостаточно, чтобы нейтрализовать вирус при повторном заражении. Поэтому расслабляться и пренебрегать защитными средствами не следует, даже если у вас на руках положительный тест. Помните, что диагностика COVID-19 проводится с помощью теста ПЦР, а антитела показывают реакцию организма на вирус, но не само его наличие. Сдавать кровь на Ig рекомендуется тем, кто просто хочет узнать, перенес ли он уже коронавирусную инфекцию, либо подозревает ее течение прямо сейчас, а ПЦР, к примеру, дал отрицательный результат.