Антитела к коронавирусу. Когда сдавать тест и что значат результаты

В разгар пандемии, когда многие болеют дома, тест на антитела — часто единственный способ узнать, переболел ли человек коронавирусом. При этом вопросов к процедуре достаточно: от того, когда и как сдавать, до интерпретации результатов анализов. В этой статье мы разберем основные вопросы о тестировании.
После столкновения с инфекцией иммунная система человека вырабатывает особые белки — иммуноглобулины. Так организм защищается от вторжения вируса. Антитела способны не только распознать и обезвредить вирус, но и «записать» информацию о нем на случай нового контакта с инфекцией. Благодаря этому свойству «памяти» Ig улавливают тесты, что позволяет говорить о том, болел ли уже человек, независимо от наличия симптомов. Есть разные виды антител.
Иммуноглобулины М (IgM) — это «ранние» антитела к коронавирусу SARS-CoV-2. Они первыми противостоят инфекции и являются наименее устойчивыми, могут не очень точно уловить вирус, поэтому есть вероятность ложноположительного результата. Обычно они разрушаются за месяц (возможно 2-3 месяца).
Иммуноглобулины А (IgA) присоединяются на 5-7 день и защищают от коронавируса слизистые оболочки. Этот класс тоже не формирует клеточную память, начинают исчезать через 1.5-2 месяца.
Иммуноглобулины G (IgG) заступают последними, спустя 10-14 дней после инфицирования, и дают основную иммунную реакцию. Сохраняются многие месяцы. По их наличию можно судить о перенесенном в прошлом заболевании.
Специальная подготовка, чтобы сдать анализы, не нужна. Единственное требование — утром кровь берется натощак, если идете на анализ днем, нельзя есть за 3-4 часа. Воду пить можно, но не газированную. Кровь берется из вены, процедура занимает несколько секунд. Результаты предоставляют в тот же или на следующий день, чаще всего получить их можно по электронной почте.
IgM и IgA — показатель раннего заболевания, они разрушаются примерно за месяц (иногда 2-3 месяца). Основной иммунный ответ дают иммуноглобулины IgG. Сколько держится иммунитет, который они обеспечивают, — один из главных вопросов на сегодня. По разным исследованиям, от трех до пяти месяцев и больше.
Есть данные, что, чем тяжелее протекает болезнь, тем больше концентрация антител и, соответственно, ниже риск повторного инфицирования. Если человек болел без симптомов, возможно, защита ослабнет довольно быстро. При этом некоторые исследователи отмечают, что в организме сохраняются так называемые клетки памяти и при повторном заражении иммуноглобулины IgG будут вырабатываться быстрее. А значит, болезнь пройдет мягче. Однако известны единичные случаи, когда COVID-19, наоборот, во второй раз протекал сложнее. С чем это связано, точно не известно.
Антитела могут не обнаружить, если человек очень легко перенес COVID-19 или переболел сезонными ОРВИ и у него сложился «перекрестный» иммунитет. Возможно, инфекция не дошла до «нужной» стадии и организму просто не понадобилось вырабатывать защитные белки, а с вирусом сражались Т-лимфоциты (клетки крови, способствующие образованию антител). Также есть данные, что в 10-15% случаев иммунитет не формируется даже у людей с тяжелым течением коронавируса. Причины этого пока не понятны. У таких пациентов наблюдалась стойкость к интерферону, который нужен для обеспечения иммунного ответа. В результате защитная реакция блокировалась.
Вероятность есть, однако зарегистрированных случаев повторного заражения — единицы. Предполагается, что риск тем выше, чем легче человек переболел — в этом случае антител будет меньше и они быстрее исчезнут. Кроме того, наличие иммуноглобулинов даже в высоких титрах (концентрациях) не всегда гарантирует иммунитет. При этом многие специалисты считают, что во второй раз коронавирус будет протекать легче благодаря клеточной памяти, которая помогает гораздо быстрее синтезировать новые иммуноглобулины при повторной встрече с вирусом.
Но есть нюанс. Если первое инфицирование можно «поймать» с помощью теста, то во второй раз наличие инфекции доказать гораздо сложнее. Колебание уровня Ig не станет 100%-м доказательством.
Это комплексный тест, который одновременно показывает наличие антител обоих классов. Состояние человека определяется их разными комбинациями.
Вероятна текущая стадия заболевания. Однако из-за неспецифичности IgM (они могут реагировать не только на SARS-CoV-2, но и на другие вирусы) есть вероятность ложноположительного результата. Поэтому, чтобы удостовериться, есть смысл пройти ПЦР. Либо через 2-3 недели протестироваться на IgG.
Такая комбинация может означать, что вы болеете сейчас, начали выздоравливать или переболели недавно.
Человек перенес коронавирус довольно давно.
Человек не сталкивался с COVID-19. Однако возможно также ранняя стадия заболевания, при которой антитела еще не успели синтезироваться в достаточном количестве.
Тест определяет выработку антител класса IgA, которые формируются на ранней стадии (5-7 день). Может быть альтернативой исследованию на IgM, однако иимуноглобулины IgA сохраняются дольше, поэтому имеют большее диагностическое значение. Для подтверждения можно взять мазок ПЦР.
Наличие антител показывает коэффициент больше 1.1. Вероятно текущее заболевание. Если одновременно определяется наличие IgG — человек выздоравливает либо недавно переболел.
От 0.8 до 1.1. Это может говорить о недостаточной концентрации иммуноглобулинов на ранней стадии болезни. Для уточнения результата стоит «пересдать» тест через две недели.
Об отрицательном результате свидетельствует коэффициент меньше 0.8. Либо нет коронавирусной инфекции, либо ранняя стадия, когда антитела не успели синтезироваться. Если на этом фоне есть подозрительные симптомы, логично сдать мазок ПЦР.
Тест на IgG (без сопутствующего исследования на IgM) стоит делать, если нет текущих симптомов либо с их момента прошло 3-5 недель. Этот анализ показывает наличие долговременного иммунитета.
Больше 1.1. Если выявляется параллельно с IgM и IgА — заболевание протекает сейчас либо было недавно. Только IgG — человек переболел довольно давно.
В промежутке между 0.8 и 1.1. Для уверенности лучше повторить тест спустя две недели, когда концентрация антител может увеличиться.
Меньше 0.8. Организм не сталкивался с COVID-19 либо защитный иммунитет еще не сформировался.
Наличие антител не гарантирует стойкого иммунитета к коронавирусу SARS-CoV-2. Есть вероятность неспецифической реакции, то есть ложноположительного результата. Иммуноглобулинов может оказаться недостаточно, чтобы нейтрализовать вирус при повторном заражении. Поэтому расслабляться и пренебрегать защитными средствами не следует, даже если у вас на руках положительный тест. Помните, что диагностика COVID-19 проводится с помощью теста ПЦР, а антитела показывают реакцию организма на вирус, но не само его наличие. Сдавать кровь на Ig рекомендуется тем, кто просто хочет узнать, перенес ли он уже коронавирусную инфекцию, либо подозревает ее течение прямо сейчас, а ПЦР, к примеру, дал отрицательный результат.
Кроме того, вы помогаете статистике и ученым. Тестирование позволяет оценить долю людей, которые болели COVID-19 без симптомов. Также это необходимо для проверки эффективности вакцины и наблюдения за формированием иммунной защиты.
Точно не известно, однозначных рекомендаций по этому поводу не существует. Официальным методом диагностики SARS-CoV-2 являются тест-системы ПЦР, поэтому, если хотите юридически подтвердить свой «статус», то нужно сдать мазок. Но здравый смысл подсказывает: если у человека обнаружены иммуноглобулины М, свидетельствующие об активной фазе инфекции, стоит соблюдать самоизоляцию, независимо от наличия симптомов. Медики советуют самоизолироваться минимум на 7-14 дней после получения результатов.
Точность результатов зависит от чувствительности тест-системы. То есть она должна распознать уровень иммуноглобулинов, который отличается от возможного фонового разброса. Теоретически есть вероятность, что прибор даст положительный ответ, если концентрация белков недостаточна для этого. И еще один параметр — специфичность, то есть способность теста не путать антитела к COVID-19 с другими антителами, которых, к слову, в человеческом организме огромное количество.
В плазме крови людей, переболевших COVID-19, содержатся антитела, поэтому их плазма может помочь тем, кто болен сейчас. Не у всех пациентов формируется достаточная иммунная защита, и им может понадобиться донорство крови с уже выработанными иммуноглобулинами. Есть данные, что это снижает риск крайне тяжелого состояния и помогает быстрее выздороветь. Донором плазмы могут быть граждане России от 18 до 55 лет, у которых нет противопоказаний (беременность, некоторые хронические заболевания, гепатит, ВИЧ). Еще один критерий — вес более 50 кг. Со времени первых симптомов должно пройти минимум 5 недель. Нужно иметь выписки из больницы, данные ПЦР и КТ.
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