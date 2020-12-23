В Омске заработали новые светящиеся «зебры»

Новые проекционные пешеходные переходы заработали на участках Красноярский тракт — Бархатовой, Красноярский тракт — Малиновского и у дома № 5 по улице Барнаульской. Последний в ГИБДД считали очагом повышенной аварийности.
«На этом участке произошло три наезда на пешеходов. После установки проекционного оборудования направленный свет фар позволяет видеть пешеходный переход и людей на расстоянии до 150 метров, таким образом, участок стал более информативным для водителей и пешеходов», — объяснил заместитель начальника отдела надзора Управления ГИБДД УМВД России по Омской области Руслан Душенкин.
В ноябре светофоры смонтировали и проверили их работоспособность, а затем подключили к электроснабжению. Один такой светофор обошелся в 500-600 тыс рублей. Если проекционные «зебры» окажутся эффективными, то в 2021 году их станет на дорогах города еще больше. Отмечается, что такие переходы установили в городе в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».