В Омске заработали новые светящиеся «зебры»

В ноябре светофоры смонтировали и проверили их работоспособность, а затем подключили к электроснабжению. Один такой светофор обошелся в 500-600 тыс рублей. Если проекционные «зебры» окажутся эффективными, то в 2021 году их станет на дорогах города еще больше. Отмечается, что такие переходы установили в городе в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».